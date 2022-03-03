 أوكرانيا ترفض مقترح سلام لكيسنجر يتضمن "التنازل" عن جزء من أراضيها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أوكرانيا ترفض مقترح سلام لكيسنجر يتضمن "التنازل" عن جزء من أراضيها

قال الدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر إن الوقت قد حان من أجل إحلال سلام قائم على التفاوض في أوكرانيا للحد من مخاطر نشوب حرب عالمية مدمرة أخرى، إلا أن حكومة كييف رفضت مقترحاته واعتبرتها ترقى إلى "مهادنة المعتدي".

الدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر

الدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر

في مقال بمجلة "ذا سبيكتاتور" البريطانية تحت عنوان "سُبل تجنب حرب عالمية أخرى"، قال هنري كيسنجر إن "الوقت قد حان للبناء على التغييرات الاستراتيجية التي تحققت بالفعل، ودمجها في هيكل جديد نحو تحقيق السلام من خلال المفاوضات". وتابع قائلا في المقال "يجب أن تربط عملية السلام أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي. خيار التزام الحياد لم يعد له مغزى".

مختارات

من المهم للتماسك الغربي أن تستعيد أوكرانيا جنوبها، خاصة في حال عودة دونالد ترامب للسلطة، كما يقول لـ DW الباحث السياسي وصاحب كتاب ومقولة "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"، فرانسيس فوكوياما.

استأنفت العاصمة الأوكرانية الخدمات الأساسية بعد أحدث موجة من الضربات الجوية الروسية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية، حيث تحرك السكان في المدينة التي يخيم عليها الضباب واستعدوا لموسم العطلات وسط حالة من عدم اليقين.

وقال كيسنجر إنه اقترح في أيار/مايو وقفا لإطلاق النار تنسحب روسيا بموجبه إلى الخطوط الأمامية التي كانت عليها قبل بدء غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير لكن شبه جزيرة القرم ستبقى محل "مفاوضات".

واقترح كيسنجر (99 عاما) إجراء استفتاء تحت إشراف دولي للبت في أمر الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها في حالة ما إذا ثبت استحالة العودة إلى المشهد الذي كانت عليه الأوضاع في عام 2014.

وحذر كيسنجر من أن الرغبة في أن تبدو روسيا دولة "عاجزة" أو حتى السعي إلى تفكيكها قد تطلق العنان للفوضى. ولم تُظهر أوكرانيا أو أي دولة غربية تأييدا لأي من المسارين.

وردا على ما كتبه كسينجر، قال ميخايلو بودولياك مساعد الرئيس الأوكراني على تطبيق تيليغرام "السيد كيسنجر لا يفهم أي شيء... لا طبيعة هذه الحرب ولا تأثيرها على النظام العالمي". وأضاف "الخطة التي يدعو إليها وزير الخارجية السابق، ولكنه يخشى أن يقولها بصورة واضحة، بسيطة.. مهادنة المعتدي بالتضحية بأراض من أوكرانيا مقابل ضمانات بعدم الاعتداء على دول أوروبا الشرقية الأخرى".

وتابع "يجب على جميع مؤيدي الحلول البسيطة أن يكونوا واعيين لأمر واضح للعيان، وهو أن أي اتفاق مع الشيطان، أي سلام سيء على حساب الأراضي الأوكرانية، سيكون انتصارا لبوتين ووصفة نجاح للمستبدين حول العالم".

ولم يتسن الاتصال بأي من مسؤولي الكرملين للحصول على تعليق اليوم الأحد.

أوكرانيا تواصل تحقيق مكاسب باستعادة مزيد من الأراضي التي كانت تحت سيطرة روسيا

أسقف كانتربري: الغزو فتح "أبواب الجحيم"

ومن جهته، قال أسقف كانتربري جاستن ويلبي الأحد إن الغزو الروسي لأوكرانيا "فتح أبواب الجحيم" وأطلق العنان "لكل القوى الشريرة" في أنحاء العالم، من القتل والاغتصاب في مناطق محتلة إلى المجاعة والديون في أفريقيا وأوروبا.

وتوجه ويلبي، المسؤول الديني الأكبر في الطائفة الأنغليكانية في العالم، إلى أوكرانيا أواخر الشهر الماضي حيث التقى رؤساء كنائس ومواطنين وآخرين ممن شردهم النزاع. وقال إنه دُهش لـ"حجم المقابر الجماعية في بوتشا، وصور ما ارتكب بحق الناس هناك من اغتصاب ومجازر وتعذيب على أيدي القوات الروسية المحتلة".

وقال إن تداعيات الغزو تتردد أبعد من الحدود الأوكرانية. وقال لتلفزيون بي بي سي "فعليا نحن في الصراع نفسه بشكل غير مباشر. عندما بدأ غزو أوكرانيا بقرار من الرئيس (فلاديمير) بوتين، فتحت أبواب الجحيم وخرجت كل قوة شريرة في أنحاء العالم".

أضاف "كنت في موزمبيق في الأسبوع الذي سبق زيارتي إلى أوكرانيا، حيث تنتشر المجاعة وصولا إلى سواحل شرق إفريقيا". وتابع "هناك تضخم ... هناك أزمة طاقة، ومعاناة، ونقص في الأدوية، كل ما هو شرير أطلق عنانه وقبل أن يكون هناك انسحاب ووقف لإطلاق النار لا يمكننا إحراز تقدم في موضوع المصالحة".

كييف تخشى من هجمات جديدة

وفي كييف، قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني يوري إجنات إن القيادة العسكرية الأوكرانية تخشى وقوع هجمات صاروخية روسية جديدة في فترة انتهاء العام الجاري ومطلع العام المقبل.  وقال إنه لا يمكن استبعاد أن "يهنئ" العدو أوكرانيا بهذه الطريقة في نهاية العام، مضيفا: "لديهم خطة واضحة حددوا فيها أهدافا ذات أولوية". وقال إن الهدف في هذه العملية هو إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بأوكرانيا.

كما نقلت وكالة الأنباء الحكومية "يونيان" عن إجنات: "إنهم يستهدفون الموضع الذي يؤلمنا أكثر بوقاحة وبأكبر قدر ممكن من الوقاحة والألم". علاوة على ذلك، سيتم تحديد موعد الهجمات التالية "لإرضاء الديكتاتور (فلاديمير بوتين)". وقال إن الهجمات في العام الجديد يجب أن ترضي أيضا "الجمهور المحلي" ، في إشارة إلى السكان الروس.

خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Ukraine Charkiw | Zerstörung der Strominfrastruktur

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    منشآت الطاقة

    في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن الضربات الروسية التي "تدمر بشكل منهجي امدادات الكهرباء والتدفئة" قبل أبرد أشهر الشتاء تشكل "جريمة حرب رهيبة". وأشار بوشمان إلى أن السلطات الأوكرانية سجلت حتى الآن نحو 50 ألف حالة جرائم حرب مفترضة. كما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "أي ضربة ضد المنشآت المدنية تشكل جريمة حرب ولا يمكن أن تبقى بدون عقاب".

  • Kinder als Kriegsopfer im Ukraine-Krieg | Mädchen

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    تهجير وفصل أطفال عن أسرهم

    في تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها على الانتقال إلى مناطق أخرى، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في آب/أغسطس أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.

  • Symbolbild Ukraine-Krieg: Protest gegen Vergewaltigung

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    اغتصابات

    في 14 تشرين الأول/أكتوبر، دانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، معتبرة أنها تمثل بشكل واضح "استراتيجية عسكرية" و"تكتيكاً متعمداً لتجريد الضحايا من إنسانيتهم". وطالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب قائلة إن مدعين في كييف يحققون بأكثر من مئة جريمة محتملة.

  • Ukraine Russia Mariupol

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    إعدام أسرى

    في 27 أيلول/ سبتمبر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إن القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها تُخضع أسرى أوكرانيين لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعنف جنسي وانتهاكات أخرى. وقالت ماتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، "إنهم يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة من قوات الأمن الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها بدت أنها منهجية".

  • Ukraine, Kiew | Russischer Drohnen Angriff

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    أربع مناطق

    وفي 23 أيلول/سبتمبر، اتهم محققو الأمم المتحدة موسكو بارتكاب "جرائم حرب"، عارضين تقريراً يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى ذلك التاريخ. في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكراً جداً الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية. وحسب التقرير، وقعت الانتهاكات في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي.

  • Ukraine-Krieg Cherson | nach der Befreiung

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    خيرسون

    في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، خلص باحثون من جامعة ييل في تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المئات اعتقلوا أو فُقدوا في منطقة خيرسون وأن العشرات ربما تعرضوا للتعذيب. وقال التقرير إن 55 على الأقل من حالات الاعتقال أو الاختفاء تضمنت مزاعم بالتعرض لمعاملة يمكن أن ترقى إلى التعذيب وفقاً للقانون الدولي، مثل الضرب والإيهام بالإعدام والروليت الروسي والصدمات الكهربائية وتعذيب الأقارب.

  • Ukraine Krieg | Rückeroberung Region Charkiw

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    خاركيف

    في حزيران/يونيو، اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب من خلال الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين. وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية 9N210 و9N235 والألغام الأرضية المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.

  • Ukraine Izium Untersuchung Kriegsverbrechen

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    إيزيوم

    في أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على "450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب" مدفونة في غابة عند مشارف إيزيوم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وتمكن مراسل لفرانس برس في الموقع من مشاهدة جثة واحدة على الأقل مكبلة اليدين بواسطة حبل. إثر ذلك دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

  • Ukraine | Massengräber in Butscha

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    بوتشا

    أضحت مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، في نظر الغرب رمزاً لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا. وعثر في أوائل نيسان/أبريل الماضي على مئات الجثث في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية. وتم اتهام جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك. إعداد: خالد سلامة

    الكاتب: خالد سلامة


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هكذا غلت المعيشة ببريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

مواضيع ذات صلة

Ukrainian soldiers cross a destroyed bridge, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 2. 2022. Russia renewed its assault on Ukraine’s second-largest city in a pounding that lit up the skyline with balls of fire over populated areas. That came Wednesday even as both sides said they were ready to resume talks aimed at stopping the new devastating war in Europe. (AP Photo/Emilio Morenatti)

++الأسبوع الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة++ 03.03.2022

دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.

Anneliya Garifulina-Ruslan Bobrik

رفضًا للحرب وبحثًا عن الأمان.. معارضون روس يغادرون بلادهم إلى تركيا 16.07.2022

عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطر كثير من الناشطين والمعارضين الروس، والذي ينتقدون الحرب على أوكرانيا، إلى مغادرة بلادهم. قصد العديد منهم تركيا حيث وجدوا في إسطنبول الملاذ الآمن، لكنها بالنسبة لبعضهم محطة توقف مؤقتة.

GLASGOW - FEBRUARY 12: Campaigners attend a rally in George Square in protest against the rising cost of living on February 12, 2022 in Various Cities, United Kingdom. The People's Assembly has organised demonstrations across the UK to protest the rise in the cost of living. Driven by increased fuel prices and Brexit which has, in turn, led to a rise in food prices, working people are also facing an increase in National Insurance tax in April. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

بعد 100 يوم.. خمسة أمثلة توضح كيف غيرت الحرب على أوكرانيا العالم 03.06.2022

بعد مرور مئة يوم على بدء روسيا غزوها العسكري لأوكرانيا، وصلت تبعات الحرب إلى كل أصقاع العالم، خاصة وأن التوغل الروسي كان أول غزو لدولة أوروبية ذات سيادة منذ 80 عاما. غلاء، جوع، وتغيرات سياسية كبرى.