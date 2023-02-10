 أوكرانيا "ترصد" مناطيد تجسس فوق كييف وقصف روسي على لفيف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.02.2023

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أوكرانيا "ترصد" مناطيد تجسس فوق كييف وقصف روسي على لفيف

أعلنت السلطات الأوكرانية أنها رصدت ستة مناطيد تجسس مشتبه بها فوق العاصمة كييف، بينما انهال على مدينة لفيف قصف روسي.

موقع للجيش الأوكراني في ضواحي باخموت

موقع للجيش الأوكراني في ضواحي باخموت

سجلت القوات الجوية الأوكرانية "حوالي ستة أهداف جوية معادية" تحلق فوق كييف وأسقطت بعضها، حسبما أعلنت الإدارة العسكرية في كييف على تليغرام الأربعاء (15 شباط/فبراير 2023).

مختارات

ينوي الاتحاد الأوروبي تدريب ضعف عدد الجنود الأوكرانيين كما كان مقررا سابقا، وبدلا ن 15 ألفا سيتم تدريب 30 ألف جندي أوكراني. وسيتم تدريب الجنود في بولندا وألمانيا ودول أوروبية أخرى. وسيقدم الجيش الألماني تدريبا قتاليا.

تواصلت واشنطن مع بكين بشأن المنطاد الصيني الذي تشتبه في أنّه لأغراض التجسّس وأسقطته في الرابع من شباط / فبراير، فيما أطلق جنرال أمريكي جدلا، بعدما لم يستبعد أن تكون البلونات المُسقطة من خارج كوكب الأرض؟

وذكرت السلطات في بيان أن النتائج الأولية تشير إلى أن الأهداف كانت مناطيد في مهب الريح، يمكن تجهيزها بعواكس أو معدات استخباراتية.

وأوضح البيان أنه من الممكن أن يكون الروس قد أرسلوا تلك المناطيد للكشف عن المواقع الأوكرانية المضادة للطائرات. وأشار إلى أن السلطات تفحص المنطاد لتحديد الغرض منه.

وأعلنت أوكرانيا عن رصد سلسلة من الأجسام المحمولة جواً في الأيام الماضية، في حين أغلقت مولدوفا المجاورة مجالها الجوي مؤقتاً يوم الثلاثاء، بسبب منطاد جاء من أوكرانيا وانجرف إلى رومانيا. وأغلقت مولدوفا مجالها الجوي لأكثر من ثلاث ساعات، مشيرة إلى "مخاطر أمنية" لكنها لم تقدم مزيداً من المعلومات. وقالت هيئة الطيران في مولدوفا إن القرار اتخذ "لضمان سلامة الطيران المدني".

وفي تطور ميداني، قصفت القوات الروسية البنية التحتية الحيوية في مدينة لفيف الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حسبما أفاد الحاكم الإقليمي ماكسيم كوزيتسكي على تليغرام. وقال كوزيتسكي إن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات، حسبما أفادت صحيفة "كييف إندبندنت".

توثيق الحرب في أوكرانيا من خلال جمع ما يتركه الروس وراءهم بعد انسحابهم من منطقة ما

الأمم المتحدة تدعو إلى "سلام عادل"

في ذكرى مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا، ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار يؤكد "ضرورة التوصل لسلام شامل وعادل ودائم في أقرب  وقت ممكن" بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

وسيطالب مشروع القرار موسكو مرة أخرى بسحب قواتها وسيدعو إلى وقف الأعمال القتالية. ومن المرجح أن تصوت الجمعية العامة، المكونة من 193 عضواً، على مشروع القرار الخميس المقبل بعد يومين من كلمات سيلقيها عشرات من قادة الدول بمناسبة ذكرى بدء الحرب في 24 شباط/الماضي.

وتأمل أوكرانيا وداعموها في تعميق العزلة الدبلوماسية لروسيا من خلال السعي للحصول على تصويت ما يقرب من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة لصالح مشروع القرار على غرار، إن لم يكن أفضل من، الدعم الذي تلقته بشأن عدة قرارات في العام الماضي.

والجمعية العامة هي محور تحركات الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا لأن مجلس الأمن، المكون من 15 عضواً، لا يمكنه التحرك بسبب روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) مع الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا.

وعقد مجلس الأمن عشرات الاجتماعات بشأن أوكرانيا في العام الماضي، وسيناقش مرة أخرى الحرب في اجتماع وزاري يوم الجمعة المقبل. ويقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يسافر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى نيويورك.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونياً ولكنها تحمل وزناً سياسياً.

وكانت أوكرانيا تريد أن ينص مشروع قرار الجمعية العامة على خطة سلام من عشر نقاط اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكن دبلوماسيين قالوا إن المسودة تم تبسيطها في محاولة لكسب أكبر قدر ممكن من التأييد.

خ.س/ح.ز (د ب أ، رويترز)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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