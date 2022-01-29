 أوكرانيا تدعو روسيا لسحب جنودها والناتو لن يرسل قوات قتالية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أوكرانيا تدعو روسيا لسحب جنودها والناتو لن يرسل قوات قتالية

دعت أوكرانيا روسيا الى سحب قواتها من حدودها ومواصلة الحوار، وفيما تصر موسكو على الحصول على "ضمانات ملزمة" لمصالحها "المشروعة"، لوحت واشنطن ولندن بعقوبات جديدة على موسكو. وحلف الناتو يستبعد إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا.

جندي أوكراني على خط المواجهة مع الانفصاليين قرب مينسك (12/4/2021)

استمرار التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية وسط مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا على توتير اليوم الأحد (30 يناير/كانون الثاني 2022) "اذا كان المسؤولون الروس جديين حين يقولون إنهم لا يريدون حربا جديدة، فعلى روسيا مواصلة التزامها الدبلوماسي وسحب القوات العسكرية التي حشدتها على طول الحدود الأوكرانية وفي الأراضي الأوكرانية المحتلة الى حين".

وأكد كوليبا في تغريدته أن " الدبلوماسية هي الطريق الوحيد المسؤول".

وتتهم أوكرانيا وحكومات غربية موسكو بحشد مئة ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزو محتمل. وبينما تنفي السلطات الروسية أي نية لها بغزو أوكرانيا تطالب بالحصول على ضمانات مكتوبة "تضمن أمنها" ومن بينها تعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

مختارات

واليوم لوحت الولايات المتحدة وبريطانيا مجددا بفرض عقوبات جديدة على روسيا . وأعلن سناتوران ديموقراطي وجمهوري أن الكونغرس على وشك الاتفاق على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا.

وفي لندن أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أنّ بلادها تريد استهداف المزيد من المصالح الروسية التي "تهم الكرملين مباشرةً" بتشديد نظام العقوبات الذي سيُقدَّم الأسبوع المقبل.  

وفي مواجهة هذه التهديدات الغربية، قالت موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف "نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هي الحال مع كل بلد آخر في العالم".

وأضاف لافروف أن بلاده لا تريد أن تكون في وضع "يتعرّض فيه أمننا للتهديد يوميا" كما سيكون الوضع في حال ضم أوكرانيا الى حلف الأطلسي.

وتابع أن موسكو ستواصل بالتالي السعي الى "ضمانات قانونية ملزمة" تأخذ في الاعتبار "المصالح المشروعة" لروسيا، وسترسل الى دول حلف الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "طلبا رسميا يحضها على توضيح كيفية تطبيق التزامها بعدم تعزيز أمنها على حساب أمن الآخرين".

ورفضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع الطلب في رد خطي الى موسكو.

مشاهدة الفيديو 02:44

واشنطن ترد على مطلب موسكو خطيا تزامنا مع محادثات صيغة نورماندي بباريس

الناتو يستبعد إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا

وأعلنت دول غربية عدة في الأيام الماضية إرسال وحدات جديدة الى شرق أوروبا ، بينها الولايات المتحدة التي وضعت 8500 عسكري في حال تأهب لتعزيز حلف شمال الأطلسي وفرنسا التي تريد نشر "مئات" الجنود في رومانيا.

من جهته، سيقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع المقبل على حلف الأطلسي نشر قوات للرد على تصاعد "العدائية الروسية" تجاه أوكرانيا، وهو إعلان رحب به الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

بيد أن ستولتنبرغ قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم: "  ليس لدينا خطط لنشر قوات قتالية للحلف في أوكرانيا ". في الوقت نفسه، أشار إلى وجود مدربين عسكريين تابعين للحلف في الجمهورية السوفيتية السابقة فضلا عن مساعدة الناتو في تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا وتوريد تجهيزات عسكرية للقوات الأوكرانية.

مشاهدة الفيديو 01:48

أوكرانيا.. مخاوف على الحدود بسبب التصعيد

وأضاف ستولتنبرغ أنه نظرا لأن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، فإن ضمان توفير الأمن بنسبة 100% الذي يمكن للدول الأعضاء أن تطالب به، لا ينطبق عليها، وقال:" بالنسبة لأوكرانيا كشريك نحن نقدم الدعم ونرسل أيضا إليها رسالة مفادها بأنه ستكون هناك عقوبات اقتصادية شديدة إذا استخدمت روسيا العنف مجددا".

في غضون ذلك تتواصل المساعي الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة، إذ من من المرتقب أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك وكذلك رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي هذا الأسبوع كييف.

وقد وصلت وزيرة الدفاع الكندية آنيتا أنان التي تقدم بلادها مساعدة عسكرية لاوكرانيا، الى كييف الأحد في زيارة تستغرق يومين.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:55

دول الناتو ترسل تعزيزات إلى الدول الأعضاء المتاخمة لروسيا

مواضيع ذات صلة

FILE - In this Friday, April 9, 2010 file photo a Russian construction worker smokes in Portovaya Bay some 170 kms (106 miles) north-west from St. Petersburg, Russia, during a ceremony marking the start of Nord Stream pipeline construction. Merkel and Putin will meet on Saturday in the German government's guesthouse Meseberg, north of Berlin, Saturday, Aug. 18, 2018. The topics will include the civil war in Syria, the conflict in Ukraine, and energy questions. (AP Photo/Dmitry Lovetsky, file)

أزمة أوكرانيا.. هل ستضر العقوبات الغربية المحتملة روسيا وحدها؟ 29.01.2022

هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة غربيون بعقوبات اقتصادية "لا مثيل لها" وذات "عواقب وخيمة" في حال غزت روسيا أوكرانيا. فما حجم الضرر المتوقع على روسيا؟ وهل ستبقى أوروبا في مأمن من الآثار الارتجاعية لهذه العقوبات؟

In this image released by Ukrainian Defense Ministry Press Service, Ukrainian soldiers use a launcher with US Javelin missiles during military exercises in Donetsk region, Ukraine, Thursday, Dec. 23, 2021. (Ukrainian Defense Ministry Press Service via AP)

الأزمة الأوكرانية ـ تحركات لتخفيف التوتر بين روسيا والغرب 25.12.2021

كشفت مصادر ألمانية عن اتفاق ألماني روسي على عقد اجتماع مباشر في محاولة لتخفيف حدة التوتر حول أوكرانيا. وفيما اقترح حلف الناتو عقد اجتماع للمجلس المشترك مع روسيا، أعلنت الأخيرة الانتهاء من مناورات أثارت الكثير من المخاوف.

View of the room

خطة جديدة للناتو لردع أي هجوم روسي وبوتين يهاجم الحلف 22.10.2021

رغم "عدم افتراض" الناتو حدوث أي هجوم روسي وشيك، أقرّ الحلف خطة رئيسية جديدة لردع روسيا من القيام بأي هجوم، وروسيا تتهم الحلف بـ"زعزعة استقرار أوروبا" عبر استعداداته الاستراتيجية.