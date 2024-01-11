إدراج مطاعم صب واي الأمريكية على قائمة "رعاة الحرب" الروسية

تسعى أوكرانيا للضغط على الشركات الدولية التي مازالت تعمل في روسيا بعد الغزو، من خلال نشر قائمة "رعاة الحرب". وأدرجت سلسلة مطاعم "صب واي" إلى قائمة الشركات الراعية للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

أدرجت هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية (NACP) سلسلة المطاعم الأمريكية "صب واي" إلى قائمة الشركات الراعية للحرب الروسية ضد أوكرانيا قائلة إن السلسلة التي تدير أكثر من 500 مطعم في روسيا تساعد في دعم الاقتصاد الروسي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الهيئة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد القول "صب واي" أضيفت إلى قائمة الشركات العاملة في روسيا ومنها بيبسي كو وفيليب موريس إنترناشونال وبركتور أند جامبل.

وأضافت الهيئة أن صب واي تروج لأنشطتها من خلال شبكات التواصل الأجتماعي الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية، وتقوم بتوصيل وجباتها عبر محرك البحث الروسي على الإنترنت ياندكس.

وتواجه شركة ياندكس المسجلة في هولندا لضغوط مشددة في كل من روسيا وخارجها بسبب أنشطتها الروسية.

وقالت الهيئة الأوكرانية "لم تعلن صب واي أي خفض لعملياتها في روسيا منذ بدء الغزو الروسي" لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط 2022، مضيفة أن الشركة مازالت تجمع مقابل استغلال علامتها التجارية من أنشطتها في روسيا.

وتسعى أوكرانيا للضغط على الشركات الدولية التي مازالت تعمل في روسيا بعد الغزو، من خلال نشر قائمة "رعاة الحرب" التي تصدرها الهيئة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد، رغم أن هذه القائمة ليس لها تأثير مباشر خارج إجراءات العقوبات الغربية على روسيا.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)