 أوكرانيا تخطط لشن هجوم مضاد في الربيع باستخدام أسلحة جديدة | DW الأخبار | DW | 15.03.2023

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أوكرانيا تخطط لشن هجوم مضاد في الربيع باستخدام أسلحة جديدة

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