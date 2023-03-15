أوكرانيا تخطط لشن هجوم مضاد في الربيع باستخدام أسلحة جديدة

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يعلق كثيرون آمالهم على استخدام كييف عتادًا عسكريًا غربيًا يغير قواعد اللعبة وفي مقدمته دبابات ليورباد الألمانية.
تواصل القوات الأوكرانية الدفاع عن باخموت بهدف "كسب الوقت" قبل أن تشن هجوما مضادا في مواجهة تقدم القوات الروسية في هذه المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا التي تحاول موسكو منذ الصيف الاستيلاء عليها على الرغم من خسائر فادحة.
نفى الجيش الأوكراني انسحابه من جبهة باخموت وشدد عزمه على تعزيز قواته هناك. وبعدما قوبلت "مبادرتها" ببرود، جددت الصين دعوتها لإطلاق عملية سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا،
قبل عام، دفعت صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا بألمانيا لتغيير ثوابت عقيدة سياستها الخارجية والدفاعية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فما الذي تغير منذ ذلك الحين، وهل تمكنت برلين فعلا من تنفيذ أجندتها بهذا الشأن؟
أخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق بين الدول الداعمة لأوكرانيا على تزويدها بدبابات "ليوبارد 2" القتالية لشن هجوم مضاد للقوات الروسية. فما الذي يجعل هذه الدبابة مميزة؟ وكيف يمكن أن تساعد أوكرانيا في حسم المعركة؟
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