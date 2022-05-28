أوكرانيا تخترق الخطوط الروسية في الجنوب

جيش أوكرانيا يدخل ليمان الإستراتيجية وقديروف يدعو لاستخدام النووي

دخل الجيش الأوكراني بلدة ليمان الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، الواقعة في منطقة دونيتسك، التي أثار ضمها في اليوم السابق من قبل موسكو، عاصفة من الإدانات الدولية ورفضا من قبل كييف المصممة على استعادة أراضيها.