أوكرانيا تخترق الخطوط الروسية في الجنوب

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اعترف مسؤولون نصبتهم موسكو في منطقة خيرسون بالتقدم الذي أحرزته القوات. هذا وترد أنباء عن تقدم القوات الأوكرانية مسافة ثلاثين كيلومترا في بعض المواقع التي كانت خط اشتباك قبل أيام قليلة فقط
قال خبراء عسكريون أمريكيون إن الانسحاب الروسي من مدينة ليمان شرقي أوكرانيا أتى بناء على قرار للرئيس الروسي بوتين. جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه الاستخبارات العسكرية البريطانية أن روسيا تكبدت خسائر فادحة في العملية.
أفاد الجيش الأوكراني بتحرير خمس قرى في جنوب البلاد من قبضة قوات روسيا واعترف حاكم منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا بـ"اختراق" أوكراني، مؤكداً أنّ الطيران الروسي "أوقف" التقدم الأوكراني. فيما رفضت ألمانيا "ابتزاز" بوتين.
دخل الجيش الأوكراني بلدة ليمان الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، الواقعة في منطقة دونيتسك، التي أثار ضمها في اليوم السابق من قبل موسكو، عاصفة من الإدانات الدولية ورفضا من قبل كييف المصممة على استعادة أراضيها.
وقع بوتين على وثائق ضم بلاده لأربعة أقاليم أوكرانية تحتلها القوات الروسية، وقال إن المواطنين في تلك المناطق أصبحوا "مواطنونا إلى الأبد". كان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد رفضا التصويت باعتباره ينتهك القانون الدولي
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