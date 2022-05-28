 أوكرانيا تخترق الخطوط الروسية في الجنوب | DW الأخبار | DW | 04.10.2022

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أوكرانيا تخترق الخطوط الروسية في الجنوب

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