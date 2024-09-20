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سياسةأوكرانيا

أوكرانيا تحظر تطبيق تليغرام على عسكرييها وكبار مسؤوليها

٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤

حظرت أوكرانيا على العسكريين وكبار المسؤولين بالدولة وموظفي شركات الدفاع ومرافق البنية التحتية المهمة تثبيت تطبيق خدمة تبادل الرسائل تليغرام أو استخدامه على أجهزة رسمية. فلماذا؟ ومن هم الاستثناء؟ وماذا عن الهواتف الخاصة؟

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شعار تطبيق خدمة تبادل الرسائل الإلكترونية "تليغرام"
أوكرانيا تحظر على العسكريين وكبار مسؤولي الدولة وموظفي الدفاع والبنية التحتية المهمة استخدام تطبيق تليغرام بأجهزة رسمية.صورة من: Infinity News Collec/imagebroker/IMAGO

حظرت أوكرانيا على العسكريين وكبار المسؤولين في الدولة وموظفي شركات الدفاع ومرافق البنية التحتية الهامة  تثبيت تطبيق خدمة تبادل الرسائل "تليغرام" (تلغرام) أو استخدامه على أجهزة رسمية.

وأفاد بيان للبرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة 20 سبتمبر / أيلول 2024، بأن القرار اتخذه مركز  تنسيق الأمن السيبراني التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع. ويستثنى من هذا التوجيه الأفراد الذين تتطلب مهامهم التواصل عبر تطبيق تليغرام.

وقال أندريه كوفالينكو، رئيس مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع، إن هذا التوجيه يخص أساسا أجهزة الكمبيوترالمستخدمة في العمل. وأضاف أن التوجيه لا يشمل الهواتف المحمولة الخاصة. ولطالما حذر جهاز الاستخبارات الأوكراني وهيئة الأركان العامة الأوكرانية من أن الأجهزة الروسية تستخدم تطبيق تليغرام (تلغرام) لشن هجمات إلكترونية، وقرصنة معلومات، وتهريب برمجيات خبيثة، وحتى تحديد مواقع الأجهزة، التي تصبح بعد ذلك هدفا سهلا لهجمات صاروخية.

ع.م / ع.ش (د ب أ)

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