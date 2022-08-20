 أوكرانيا تحصل على حوالى مليار يورو من المساعدات لتجاوز فصل الشتاء | DW الأخبار | DW | 14.12.2022

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DW الأخبار

أوكرانيا تحصل على حوالى مليار يورو من المساعدات لتجاوز فصل الشتاء

مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا في باريس يجمع هبات بحوالى مليار يورو لمساعدة السكان في تحمّل فصل الشتاء. أوكرانيا تواجه أوضاعا صعبة مع استهداف الروس للطاقة والبنية التحتية.

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