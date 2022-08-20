أوكرانيا تحصل على حوالى مليار يورو من المساعدات لتجاوز فصل الشتاء

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مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا في باريس يجمع هبات بحوالى مليار يورو لمساعدة السكان في تحمّل فصل الشتاء. أوكرانيا تواجه أوضاعا صعبة مع استهداف الروس للطاقة والبنية التحتية.
تستعد باريس لاستضافة مؤتمر دولي لحشد المساعدات لأوكرانيا وبنيتها التحتية بمشاركة نحو 70 دولة ومنطمة دولية، فيما أكد وزير الطاقة الأوكراني أن على العالم "إعادة النظر في السلامة النووية" بعد سيطرة روسيا على محطة.
قال الكرملين إن أي مفاوضات مع أوكرانيا لابد أن تنطلق من تنازل كييف عن الأراضي التي ضمتها روسيا إليها. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا جمع هبات بحوالى مليار يورو لمساعدة السكان الأوكرانيين.
بعد تصريحات للمستشارة الألمانية السابقة حول خطة مينسك للسلام، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استيائه من أنغيلا ميركل. هذا فيما أعربت واشنطن عن قلقها من تشكّل "شراكة دفاعيّة كاملة" بين موسكو وطهران.
إلى متى ستستمر حرب أوكرانيا؟ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى أنها قد تتواصل لفترة طويلة. تصريحات بوتين النادرة عن أمد الحرب، تأتي بعد تقهقر روسيا من مواقع مهمة في أوكرانيا. فهل ندم بوتين على شن هذه الحرب؟
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