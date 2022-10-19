 أوكرانيا: تحرك على الجبهة | مراسلون حول العالم | DW | 21.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

أوكرانيا: تحرك على الجبهة

بعد استعادة المناطق التي احتلتها روسيا، يستعد الجنود على الجبهة لفصل الشتاء، لكنهم لا يرغبون في مغادرة مواقعهم. تقرير من الخنادق بالقرب من خيرسون.

المزيد من المركز الإعلامي

معركة لاستعادة القوات الإوكرانية لمنطقة خيرسون من روسيا ستكون الاختبار الصعب الأول لقائد القوات الروسية في أوكرانيا

طبول الحرب تقرع حول خيرسون 19.10.2022

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [Russia. Serpukhov. OCTOBER 10, 2022. Mobilised Russian Army reservists march in formation as they depart for joint military drills to learn how to operate within military units and how to use military hardware and armaments. Alexander Shcherbak/TASS]

ألمانيا .. عقبات أمام الروس الفارين من التجنيد 18.10.2022

بوتين يصعد حربه على أوكرانيا.. ما خيارات كييف والغرب؟

بوتين يصعد حربه على أوكرانيا.. ما خيارات كييف والغرب؟ 20.10.2022

الحرب في أوكرانيا.. هل تقصف روسيا كييف بمسيرات إيرانية؟

الحرب في أوكرانيا.. هل تقصف روسيا كييف بمسيرات إيرانية؟ 17.10.2022

المزيد مراسلون حول العالم

إندونيسيا تمنح إرهابيين سابقين فرصة ثانية، ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - إندونيسيا تمنح إرهابيين سابقين فرصة ثانية، ومواضيع أخرى 21.10.2022

كرواتيا: معاناة السكان مع ابن آوى

كرواتيا: معاناة السكان مع ابن آوى 21.10.2022

أندونيسيا: عفو على إرهابيين سابقين

أندونيسيا: عفو على إرهابيين سابقين 21.10.2022

ألمانيا تستقبل مليون لاجئ أوكراني

ألمانيا تستقبل مليون لاجئ أوكراني 21.10.2022

اقرأ أيضا

October 4, 2021 - Earth Atmosphere - The seven-member Expedition 65 crew gathered for a portrait inside the vestibule in between the International Space Station's Unity module and Tranquility module. In the front row from left are; Commander Thomas Pesquet of the European Space Agency; and NASA astronauts Megan McArthur and Shane Kimbrough. In the back are: Roscosmos cosmonaut Oleg Novitskiy; astronaut Akihiko Hoshide of the Japan Aerospace Exploration Agency; NASA astronaut Mark Vande Hei; and Roscosmos cosmonaut Pyotr Dubrov. (Credit Image: © NASA/ZUMA Press Wire Service/ZUMAPRESS.com

رغم العقوبات والحرب.. استمرار التعاون الفضائي بين روسيا والغرب! 19.10.2022

يعد التعاون الفضائي وتحديدا في محطة الفضاء الدولية (ISS) أحد أشكال التعاون الفريد الذي لا يزال مستمرا بين روسيا والدول الغربية، رغم الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو. فما سبب استمرار هذا التعاون؟

22.02.2022, Russland, Moskau: Dieses aus dem Pressebüro des Kreml zur Verfügung gestellte Foto zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, der eine improvisierte Pressekonferenz über die Anerkennung der ukrainischen Regionen Donezk und Lugansk im Großen Palast des Kremls hält. Foto: Sergey Guneev/Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

جنون عظمة روسي؟ - بوتين وحب السلطة 20.10.2022

في 24 فبراير 2022 بدأ بأمر من بوتين الغزو الروسي لأوكرانيا. وزعم بوتين بأنه يجب "تطهير البلاد من النازية". هذا الهجوم هو أسوأ مرحلة مؤقتة من إستراتيجية هدفها إعادة بناء إمبراطورية روسية.

October 17, 2022, Kyiv, Ukraine: Ukrainian rescuers work at the site of a residential building destroyed by a Russian drone strike, which local authorities consider to be Iranian-made unmanned aerial vehicles UAVs Shahed-136, in central Kyiv. The US will hold Russia accountable for war crimes , the White House said on Monday, hours after Russia attacked Ukrainian cities with drones. Ukrainian soldiers fired into the air trying to shoot down the drones after blasts rocked the capital Kyiv on Monday morning. Kyiv Ukraine - ZUMAs197 20221017_zaa_s197_058 Copyright: xOleksiixChumachenkox

عقوبات أوروبية ضد إيران بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيرة 19.10.2022

جهّز الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة لفرضها على إيران لتزويدها روسيا بمسيّرات حربية، وذلك عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الهجمات التي تشنها روسيا بالمسيّرات في أوكرانيا.

October 17, 2022, Kyiv, Ukraine: Ukrainian rescuers work at the site of a residential building destroyed by a Russian drone strike, which local authorities consider to be Iranian-made unmanned aerial vehicles UAVs Shahed-136, in central Kyiv. The US will hold Russia accountable for war crimes , the White House said on Monday, hours after Russia attacked Ukrainian cities with drones. Ukrainian soldiers fired into the air trying to shoot down the drones after blasts rocked the capital Kyiv on Monday morning. Kyiv Ukraine - ZUMAs197 20221017_zaa_s197_058 Copyright: xOleksiixChumachenkox

الجيش الروسي يقر بمواجهة وضع صعب في أوكرانيا 19.10.2022

أكّد الجيش الروسي أنّ الوضع الميداني في أوكرانيا "متوتر" بالنسبة لقواته بعد الهجوم المضاد لكييف خاصة في خيرسون التي يستعدّ لإجلاء سكّانها، إثر انتكاسات في الشرق والجنوب وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت موسكو مؤخرًا ضمّها.