أوكرانيا: تحرك على الجبهة

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بعد استعادة المناطق التي احتلتها روسيا، يستعد الجنود على الجبهة لفصل الشتاء، لكنهم لا يرغبون في مغادرة مواقعهم. تقرير من الخنادق بالقرب من خيرسون.
يعد التعاون الفضائي وتحديدا في محطة الفضاء الدولية (ISS) أحد أشكال التعاون الفريد الذي لا يزال مستمرا بين روسيا والدول الغربية، رغم الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو. فما سبب استمرار هذا التعاون؟
في 24 فبراير 2022 بدأ بأمر من بوتين الغزو الروسي لأوكرانيا. وزعم بوتين بأنه يجب "تطهير البلاد من النازية". هذا الهجوم هو أسوأ مرحلة مؤقتة من إستراتيجية هدفها إعادة بناء إمبراطورية روسية.
جهّز الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة لفرضها على إيران لتزويدها روسيا بمسيّرات حربية، وذلك عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الهجمات التي تشنها روسيا بالمسيّرات في أوكرانيا.
أكّد الجيش الروسي أنّ الوضع الميداني في أوكرانيا "متوتر" بالنسبة لقواته بعد الهجوم المضاد لكييف خاصة في خيرسون التي يستعدّ لإجلاء سكّانها، إثر انتكاسات في الشرق والجنوب وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت موسكو مؤخرًا ضمّها.
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