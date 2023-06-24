 أوكرانيا تحاول استغلال التمرد في روسيا لصالحها في الهجوم المضاد | DW الأخبار | DW | 25.06.2023

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DW الأخبار

أوكرانيا تحاول استغلال التمرد في روسيا لصالحها في الهجوم المضاد

عمت الفرحة أرجاء أوكرانيا في أعقاب الأنباء حول تمرد مجموعة فاغنر المسلحة على النظام الروسي. ويرى البعض في التمرد فرصة لنجاح الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا لاستعادة أراضيها.

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UKRAINE, DONETSK REGION - MARCH 3, 2023: Seen in this video screen grab is PMC Wagner founder Yevgeny Prigozhin as he appears in a video address to call on Ukraine s president Zelensky to let children and the elderly leave the town of Artyomovsk Bakhmut. Contolled by the Armed Forces of Ukraine, the town is an important railway junction which plays a crucial role for supplying Ukrainian troops in Donbass. Heavy fighting is taking place for control over the town. Video screen grab. Best possible quality. Konkord Company Press Service/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 57665279

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Russia Putin Address 8466524 24.06.2023 Russian Putin delivers a televised address to the nation after Yevgeny Prigozhin, the owner of the Wagner Group military company, called for armed rebellion and reached the southern city of Rostov-on-Don with his troops, in Moscow, Russia. Pavel Bednyakov / Sputnik Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxESTxLTUxLATxNORxSWExDENxNEDxPOLxONLY Copyright: xPavelxBednyakovx

بوتين يتهم قائد فاغنر بـ"خيانة" روسيا وبريغوجين يرد 24.06.2023

بعد تمرد قوات فاغنر واحتلالها مقار عسكرية في مدينتين روسيتين، الرئيس الروسي فلاديمير فلاديمير بوتين يصف التمرد بأنه "طعنة في الظهر". واتهم بوتين قائد مجموعة فاغنر بـ"الخيانة"، والاخير يرد بأنه قواته لن تستسلم.

A member of Wagner group stands guard in a street in the city of Rostov-on-Don, on June 24, 2023. President Vladimir Putin on June 24, 2023 said an armed mutiny by Wagner mercenaries was a stab in the back and that the group's chief Yevgeny Prigozhin had betrayed Russia, as he vowed to punish the dissidents. Prigozhin said his fighters control key military sites in the southern city of Rostov-on-Don. (Photo by STRINGER / AFP) (Photo by STRINGER/AFP via Getty Images)

اللعب بورقة المرتزقة سلاح ذو حدين تجلى في تمرد فاغنر 25.06.2023

طرح تمرد قائد مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين على ولي نعمته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسألة انضباطية مجموعات المرتزقة وإمكانية تحولها إلى صداع أو حتى سرطان يفتك بمن يستعين بها. فما هي تداعياتها على روسيا؟

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, VLADIVOSTOK - MAY 31, 2023: Wagner Group founder Yevgeny Prigozhin attends a presentation event for the PMC Wagner Second Front youth outreach project. Lev Borodin/TASS]

تقارير: الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤشرات مبكرة على تمرد فاغنر 25.06.2023

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