أوكرانيا .. تجدد الغارات الروسية على ماريوبول

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أعلن الجيش الأوكراني عن وقوع مزيد من الغارات الروسية على مدينة ماريوبول، بعد انتهاء مهلة روسية للمقاتلين المحليين بالاستسلام للقوات الروسية التي تحاصر المدينة.
نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.
تواصل روسيا حربها على أوكرانيا على عدة محاور: هجوم مركز في شرق وجنوب البلاد وهجمات متفرقة على مناطق أخرى كالعاصمة كييف ولفيف غير البعيدة من الحدود مع بولندا.
فيما أعلنت روسيا أنها تسيطر على مدينة ماريوبول بأكملها، قال الرئيس الأوكراني إن الوضع في الميناء الاستراتيجي "غير إنساني"، داعياً الغرب مجدداً إلى تزويد بلاده "فوراً" بأسلحة ثقيلة لـ"تخفيف الضغط ورفع الحصار" على المدينة.
ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والاستفادة من تجربة سوريا، يحاول نشطاء وحقوقيون توثيق ما يقال إنها جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا. فكيف يحدث ذلك؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا العمل لكشف وقوع الجرائم بالفعل؟
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