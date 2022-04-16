 أوكرانيا .. تجدد الغارات الروسية على ماريوبول | DW الأخبار | DW | 18.04.2022

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أوكرانيا .. تجدد الغارات الروسية على ماريوبول

أعلن الجيش الأوكراني عن وقوع مزيد من الغارات الروسية على مدينة ماريوبول، بعد انتهاء مهلة روسية للمقاتلين المحليين بالاستسلام للقوات الروسية التي تحاصر المدينة.

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