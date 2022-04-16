أوكرانيا .. تجدد الغارات الروسية على ماريوبول

أوكرانيا- الذكاء الاصطناعي وتطبيقات ذكية لتوثيق جرائم الحرب

ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والاستفادة من تجربة سوريا، يحاول نشطاء وحقوقيون توثيق ما يقال إنها جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا. فكيف يحدث ذلك؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا العمل لكشف وقوع الجرائم بالفعل؟