أوكرانيا تتهم روسيا بقصف ميناء لتصدير الحبوب في أوديسا

أعلنت أوكرانيا الأربعاء (الثاني من آب/أغسطس 2023) أن روسيا قصفت بنى تحتية تابعة لميناء في منطقة أوديسا (جنوب)، في إطار استهدافها منشآت تستخدم لتصدير الحبوب منذ انهيار اتفاق تاريخي يسمح بمغادرة الشحنات من البحر الأسود.



وجاء في بيان للنيابة العامة الأوكرانية: "ليل الثاني من آب/أغسطس، نفّذت القوات المسلحة الروسية هجومًا بمسيّرات على أوديسا.. هاجم العدو منشآت تابعة للميناء وبنى تحتية صناعية مطلة على الدانوب". وأفاد المصدر أن الهجوم أحدث أضرارًا أو دمارًا في مصعد مستخدم للحبوب وصوامع حبوب ومستودعات. وذكر البيان بأن مكتب المدعي العام في مدينة "إسماعيل" فتح تحقيقًا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تليغرام: "للأسف وقعت أضرار... والأبرز في جنوب البلاد".

من جهته قال سيرهي براتشوك المتحدث باسم إدارة أوديسا العسكرية في بيان عبر الفيديو: "العدو... يحاول إتلاف الحبوب الأوكرانية بمهاجمة البنية التحتية الصناعية والموانئ. للأسف هناك ضربات وصلت لأهدافها وللأسف لحقت أضرار بصومعة واندلعت حرائق في الموقع"، وأضاف: "روسيا تحاول فصل أوكرانيا عن أي اتفاق حبوب مستقبلي والأهم أنها استراتيجيًا تحاول إزالة بلادنا من سوق الغذاء العالمية".



استهداف جديد لموسكو بطائرات مسيرة أوكرانية



وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الطائرات المسيرة جاءت من ناحية البحر الأسود ثم اتجهت صوب ميناء "إسماعيل" وهو ميناء رئيسي في دلتا نهر الدانوب تُنقل منه الحبوب الأوكرانية إلى ميناء كونستانتسا الروماني المطل على البحر الأسود لنقل شحنات الحبوب منه بعد ذلك.

ولم تؤكد روسيا أو تنفي الاتهامات الأوكرانية بقصفها للميناء، لكن موسكو أعلنت الاثنين بأنها ستكثّف ضرباتها على البنى التحتية العسكرية الأوكرانية ردا على الهجمات بالمسيّرات التي تطال أراضيها وحمّلت كييف مسؤوليتها. وآخر تلك الهجمات كان يوم أمس، حيث قالت موسكو إنها أسقطت عددا من المسيّرات الأوكرانية أستهدف موسكو والقرم وسفنا في البحر الأسود . وتعرّضت ناطحة سحاب في الحي المالي في موسكو إلى هجوم للمرة الثانية خلال أيام.

وتقصف روسيا مدينة أوديسا الساحلية والمنطقة المحيطة بها منذ رفضت موسكو تجديد اتفاق للحبوب الشهر الماضي كان يسمح بمواصلة كييف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود رغم الحرب. وبات ميناء "إسماعيل" المطل على نهر الدانوب الآن طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية الأوكرانية، حيث تدرس أوكرانيا حاليًا سبل الحفاظ على تدفق صادرات المحاصيل.



وبعد الإعلان عن الهجوم الروسي على الميناء، قفزت أسعار القمح والذرة. وقفزت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 7,4% لتصل قيمتها إلى 8275,6 دولار للبوشل (نحو 27 كيلوغرام) ، قبل أن يتم تداولها بواقع 74,6 دولار بحلول الساعة 1245 مساء في سنغافورة. كما ارتفعت أسعار محاصيل الذرة بنسبة 2%.



وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرام الاتفاق قبل عام بما سمح لأوكرانيا بمواصلة التصدير عبر الموانئ المطلة على البحر الأسود بهدف تخفيف أزمة غذاء عالمية. وانسحبت روسيا من الاتفاق في 17 يوليو تموز وعزت ذلك إلى عدم تخفيف عقوبات تعرقل صادراتها من الحبوب والأسمدة وحذرت من أن السفن المتجهة للموانئ البحرية الأوكرانية قد تعتبر أهدافًا عسكرية. وقال محللون أمس الثلاثاء إن انهيار الاتفاق أسفر عن تراجع حاد في صادرات الحبوب الأوكرانية في يوليو تموز بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع حزيران/يونيو.



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)