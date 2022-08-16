 أوكرانيا تتعهد في عيد الاستقلال باستعادة شبه جزيرة القرم | DW الأخبار | DW | 23.08.2022

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أوكرانيا تتعهد في عيد الاستقلال باستعادة شبه جزيرة القرم

رفع العلم الوطني بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا لم يكن في أجواء احتفالية كما جرت العادة. إذ أن عيد الاستقلال يصادف مرور ستة أشهر على الغزو الروسي.

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ARCHIV - 01.05.2022, Ukraine, Enerhodar: Ein russischer Soldat steht am 01.05.2022 auf dem Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja in einem Gebiet unter russischer Militärkontrolle im Südosten der Ukraine Wache. Das von russischen Truppen besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist trotz des Beschusses vor wenigen Tagen weiter in Betrieb. Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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ARCHIV - 01.05.2022, Ukraine, Enerhodar: Auf diesem während einer vom russischen Verteidigungsministerium organisierten Reise aufgenommenen Foto, bewacht ein russischer Soldat einen Bereich des Kernkraftwerks Saporischschja in einem Gebiet unter russischer Militärkontrolle im Südosten der Ukraine. Nach dem Beschuss des südukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja wächst die Gefahr einer weiteren Eskalation des Krieges. (zu dpa Heikle Lage an ukrainischem AKW - Weitere Getreide-Frachter unterwegs) Foto: -/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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