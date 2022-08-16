أوكرانيا تتعهد في عيد الاستقلال باستعادة شبه جزيرة القرم

أوكرانيا ـ القتال حول محطة نووية يهدد بكارثة في أوروبا

استهدفت أوكرانيا قوات روسية تطلق النار على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار، ما يهدد بكارثة غير مسبوقة في القارة عجوز، وهي محطة سيطرت عليها القوات الروسية في بداية الحرب.