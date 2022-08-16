أوكرانيا تتعهد في عيد الاستقلال باستعادة شبه جزيرة القرم

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رفع العلم الوطني بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا لم يكن في أجواء احتفالية كما جرت العادة. إذ أن عيد الاستقلال يصادف مرور ستة أشهر على الغزو الروسي.
تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورا رئيسيا في توثيق جرائم الغزو الروسي لأوكرانيا وحشد الدعم الدولي لكييف. لكن في المقابل يتم استغلال هذه المنصات لتزييف الحقائق ونشر الأخبار الكاذبة أيضا.
حذرت واشنطن من هجوم روسي على البنية التحتية والمنشآت الحكومة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الأوكراني عن إطلاق "مبادرة كييف" لتعزيز التعاون الإقليمي بين بلاده ودول الجوار الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الأمم المتحدة ترفض اتهامات روسيا لها بمنع موظفي وكالة الطاقة زيارة محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا والتي تشهد قتالا حول محيطها عقب سيطرة روسية. وزيلينسكي يناشد المجتمع الدولي بعدم "الاستسلام للابتزاز النووي" الروسي.
استهدفت أوكرانيا قوات روسية تطلق النار على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار، ما يهدد بكارثة غير مسبوقة في القارة عجوز، وهي محطة سيطرت عليها القوات الروسية في بداية الحرب.
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