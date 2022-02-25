 أوكرانيا - بلد التنوع الثقافي | يوروماكس | DW | 27.02.2022

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يوروماكس

أوكرانيا - بلد التنوع الثقافي

أوكرانيا هي ثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة وتجمع بين العديد من الثقافات. يوروماكس تلقي نظرة على رحلاتها السابقة إلى البلاد - من أوديسا عبر تشيرنيفتسي إلى كييف، حين أقيم مهرجان الأغنية الأوربية هناك 2017.

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19.02.2022, Baden-Württemberg, Rust: Die neue «Miss Germany» Domitila Barros lacht nach ihrer Wahl. Elf Kandidatinnen traten im Europa-Park im Finale um den Titel «Miss Germany» an. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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