أوكرانيا - بلد التنوع الثقافي

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أوكرانيا هي ثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة وتجمع بين العديد من الثقافات. يوروماكس تلقي نظرة على رحلاتها السابقة إلى البلاد - من أوديسا عبر تشيرنيفتسي إلى كييف، حين أقيم مهرجان الأغنية الأوربية هناك 2017.
في ظل الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية. أوقف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الإعلانات في روسيا وأوكرانيا لأسباب تتعلق بضمان رفع مستوى السلامة العامة. فيما أعلنت روسيا خطوات للرد على هذا القرار.
واصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في أوكرانيا في ظل مقاومة لم يكن يتوقعها. في وقت صعدت موسكو من لهجتها قائلة إن العقوبات الغربية الجديدة دليل على عجز الغرب عن خوض المواجهة ولمح إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.
رغم اشتداد حدة القتال، أشارت الحكومتان الروسية والأوكرانية إلى انفتاحهما على المفاوضات، فيما تستمر المعارك في محيط كييف والرئيس الأوكراني زيلينسكي يقول إن الجيش الأوكراني لن يلقي سلاحه، ولن يستسلم للغزاة.
في اليوم الرابع من الغزو، وسعت القوات الروسية نطاق هجومها، كما أعلن الرئيس بوتين وضع قوات الردع التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى. المستشار الألماني أعلن عن عدة قرارات منها استثمار 100 مليار يورو بالمعدات العسكرية.
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