يوروماكس

أوكرانيا - بلد التنوع الثقافي

أوكرانيا هي ثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة وتجمع بين العديد من الثقافات. يوروماكس تلقي نظرة على رحلاتها السابقة إلى البلاد - من أوديسا عبر تشيرنيفتسي إلى كييف، حين أقيم مهرجان الأغنية الأوربية هناك 2017.