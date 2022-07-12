أوكرانيا .. برامج علاج نفسي للجنود المصابيين بصدمات

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تتسبب الحرب الروسية في أوكرانيا في اضطراب نفسية للمدنيين والجنود على حد سواء. ويعاني الكثير من الجنود من إصابات دماغية وصدمات نفسية وسط المعارك والانفجارات.
قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أمرت قواتها في أوكرانيا بتكثيف عملياتها. وفي حين أن تركيز الحرب، التي دخلت شهرها الخامس، انتقل لشرق أوكرانيا، فإن روسيا توجه ضرباتها الصاروخية إلى مدن أخرى ما يوحي بتحولها إلى حرب استنزاف.
فيما يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، أعلنت موسكو تكثيف عملياتها في أوكرانيا وسط اتهامات لها باستخدام محطة نووية لنشر قاذفات وإطلاق صواريخ. وبرلمانية ألمانية تدعو شولتس لعقد مؤتمر حول أوكرانيا.
حقق مفاوضون أوكران وروس تقدما في المحادثات حول تصدير الحبوب، التي جرت بمشاركة الأمم المتحدة ومسؤولين أتراك، بهدف كسر الجمود المستمر، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما يواجه الملايين خطر الجوع.
في حين يتواصل القصف الروسي على شرق أوكرانيا، حذرت كييف من "معارك طاحنة" في المناطق التي تحتلها روسيا. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول جنود أوكرانيين إلى بريطانيا للتدريب ووعد أمريكي بمساعدات جديدة لأوكرانيا.
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