 أوكرانيا .. برامج علاج نفسي للجنود المصابيين بصدمات | DW الأخبار | DW | 18.07.2022

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أوكرانيا .. برامج علاج نفسي للجنود المصابيين بصدمات

تتسبب الحرب الروسية في أوكرانيا في اضطراب نفسية للمدنيين والجنود على حد سواء. ويعاني الكثير من الجنود من إصابات دماغية وصدمات نفسية وسط المعارك والانفجارات.

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