أوكرانيا: الهروب من إيربين المدمرة

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دمرت أجزاء كبيرة بالكامل من مدينة إيربين الواقعة في شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف. الوضع هناك مضطرب، ومن يستطيع الهروب من عنف الجيش الروسي، فإنه يترك المدينة إلى مستقبل غير معروف. مراسلنا ماتياس بولينغر كان هناك.
تنديد أوروبي - بريطاني بما وصفت بـ"جريمة حرب مروّعة" تتهم القوات الروسية بارتكابها في بوتشا الأوكرانية، وكييف تطالب بالمحاسبة ومزيد من العقوبات. وزير الخارجية الألمانية طالبت بتعقب مرتكبي جرائم الحرب.
قُتل نحو أربعين شخصا بينهم أطفال في هجوم صاروخي على محطة قطارات في كراماتورسك في شرق أوكرانيا، كانت تستخدم في عمليات إجلاء مدنيين، حسبما أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، فيما نفت موسكو مسؤوليتها عن الهجوم.
ذكر تقرير صحفي أن ألمانيا لديها دلائل على تورط روسيا في قتل مدنيين في بوتشا الأوكرانية. ومنظمة العفو الدولية تعلن استنادا إلى شهادات أن المذبحة التي وقعت في بوتشا ليست الوحيدة، وكل الأدلة تشير إلى مزيد من جرائم الحرب.
تزامنا مع زيارة وفد أوروبي رفيع لأوكرانيا، تبنى الاتحاد الأوروبي خامس حزمة عقوبات على روسيا منذ غزوها أوكرانيا، كما كشف التكتل عن حجم الأصول والموجودات الروسية والبيلاروسية المجمدة في وعدد الأشخاص المشمولين بالعقوبات.
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