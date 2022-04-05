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أوكرانيا: الهروب من إيربين المدمرة

دمرت أجزاء كبيرة بالكامل من مدينة إيربين الواقعة في شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف. الوضع هناك مضطرب، ومن يستطيع الهروب من عنف الجيش الروسي، فإنه يترك المدينة إلى مستقبل غير معروف. مراسلنا ماتياس بولينغر كان هناك.