 أوكرانيا: الهروب من إيربين المدمرة | مراسلون حول العالم | DW | 09.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

أوكرانيا: الهروب من إيربين المدمرة

دمرت أجزاء كبيرة بالكامل من مدينة إيربين الواقعة في شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف. الوضع هناك مضطرب، ومن يستطيع الهروب من عنف الجيش الروسي، فإنه يترك المدينة إلى مستقبل غير معروف. مراسلنا ماتياس بولينغر كان هناك.

مشاهدة الفيديو 02:43

المزيد من المركز الإعلامي

أوكرانيا..إلى أين وصلت التحقيقات في جرائم حرب ضد مدنيين؟

أوكرانيا..إلى أين وصلت التحقيقات في "جرائم حرب" ضد مدنيين؟ 05.04.2022

مذبحة بوتشا.. بين الاتهامات الغربية والنفي الروسي

مذبحة بوتشا.. بين الاتهامات الغربية والنفي الروسي 04.04.2022

مدينة بوروديانكا تعود للسيطرة الاوكرانية. لكن الخراب عمّ المدينة المحررة.

أوكرانيا تستعيد السيطرة على مدينة بوروديانكا 08.04.2022

مع انسحاب القوات الروسية من شمالي كييف، يتكشف حجم الدمار الذي خلفه الجيش الروسي، وتنتشر صور مئات الجثث ملقاة في الشوارع.

بلدة بوتشا شمالي كييف بعد "تحريرها".. مقابر جماعية وجثث في الشوارع 03.04.2022

المزيد مراسلون حول العالم

كبير طهاة يطبخ للاجئين في لفيف ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - كبير طهاة يطبخ للاجئين في لفيف ومواضيع أخرى 09.04.2022

People arrived with the Allegro train from St. Petersburg, Russia to the central railway station in Helsinki, Finland, on Wednesday, 9th March, 2022. Allegro train is transporting hundreds of Russians to the West every day from Russia. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES.

فنلندا: قطار خاص من سانت بطرسبرغ 09.04.2022

ألمانيا: التعلم عن بعد من أوكرانيا

ألمانيا: التعلم عن بعد من أوكرانيا 09.04.2022

أوكرانيا: كبير الطهاة يطبخ للاجئين في لفيف

أوكرانيا: كبير الطهاة يطبخ للاجئين في لفيف 09.04.2022

اقرأ أيضا

02.04.2022, Ukraine, Butscha: *** ATTENTION EDITORS GRAPHIC CONTENT *** Ein ukrainischer Soldat geht entlang von Leichen auf einer zerstörten Straße. Fast 300 Zivilisten wurden entlang der Straße Butscha, einer Pendlerstadt außerhalb der Hauptstadt, getötet. Die meisten Opfer versuchten, den Fluss Buchanka zu überqueren, um in das ukrainisch kontrollierte Gebiet zu gelangen, und wurden dabei getötet. Russland ist am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert und hat damit den größten Militärangriff in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

تنديد أوروبي "بجريمة حرب مروعة" في بوتشا وكييف تطالب بالمحاسبة 03.04.2022

تنديد أوروبي - بريطاني بما وصفت بـ"جريمة حرب مروّعة" تتهم القوات الروسية بارتكابها في بوتشا الأوكرانية، وكييف تطالب بالمحاسبة ومزيد من العقوبات. وزير الخارجية الألمانية طالبت بتعقب مرتكبي جرائم الحرب.

Calcinated cars are pictured outside a train station in Kramatorsk, eastern Ukraine, that was being used for civilian evacuations, after it was hit by a rocket attack killing at least 35 people, on April 8, 2022. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

أوكرانيا.. مقتل وجرح عشرات المدنيين في قصف محطة قطارات 08.04.2022

قُتل نحو أربعين شخصا بينهم أطفال في هجوم صاروخي على محطة قطارات في كراماتورسك في شرق أوكرانيا، كانت تستخدم في عمليات إجلاء مدنيين، حسبما أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، فيما نفت موسكو مسؤوليتها عن الهجوم.

***Achtung dieses Foto zeigt verstörende Inhalte. Die Nutzung ist nur im spezifischen Kontext der Berichterstattung über die Gräueltaten in Butscha möglich und muss im Artikel / Bildunterschrift eingeordnet werden.*** Volunteers collect bodies of murdered civilians, in Bucha, close to Kyiv, Ukraine, Monday, April 4, 2022. Russia is facing a fresh wave of condemnation after evidence emerged of what appeared to be deliberate killings of civilians in Ukraine. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

تقارير: ألمانيا لديها أدلة حول تورط روسيا بالقتل في "بوتشا" 07.04.2022

ذكر تقرير صحفي أن ألمانيا لديها دلائل على تورط روسيا في قتل مدنيين في بوتشا الأوكرانية. ومنظمة العفو الدولية تعلن استنادا إلى شهادات أن المذبحة التي وقعت في بوتشا ليست الوحيدة، وكل الأدلة تشير إلى مزيد من جرائم الحرب.

European Commission President Ursula von der Leyen, Slovakia's Prime Minister Eduard Heger, and Ukraine's Prime Minister Denys Shmyhal stand next to bodies that were exhumed from a mass grave, as they visit the town of Bucha, as Russia's attack on Ukraine continues, outside of Kyiv, Ukraine April 8, 2022. REUTERS/Janis Laizans

وفد أوروبي رفيع في كييف.. وحزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا 08.04.2022

تزامنا مع زيارة وفد أوروبي رفيع لأوكرانيا، تبنى الاتحاد الأوروبي خامس حزمة عقوبات على روسيا منذ غزوها أوكرانيا، كما كشف التكتل عن حجم الأصول والموجودات الروسية والبيلاروسية المجمدة في وعدد الأشخاص المشمولين بالعقوبات.