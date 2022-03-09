أوكرانيا: النزوح نحو غرب البلاد

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مئات الآلاف بحاجة ماسة للمساعدة، بعد أن أجبرتهم الحرب على ترك منازلهم في مناطق شرق أوكرانيا والنزوح نحو غرب البلاد.
الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
مع إعلان الجيش الروسي عن فتح ممرات إنسانية محددة لإجلاء مدنيين أوكرانيين، جاءت تساؤلات عن تلك الممرات التي تهدف لإغاثة المدنيين وتجنب كوارث إنسانية. فهل يمكن إساءة استخدامها؟ وما هي أبرز الممرات الإنسانية على مر الحروب؟
أعلنت ألمانيا وفرنسا والصين اعتزامها دعم حل دبلوماسي للصراع الروسي الأوكراني عبر المفاوضات. جاء ذلك خلال مؤتمر لزعماء الدول الثلاث بمبادرة ألمانية فرنسية للحديث مع الرئيس الصيني الذي ترفض بلاده إدانة غزو روسيا لأوكرانيا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول