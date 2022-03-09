 أوكرانيا: النزوح نحو غرب البلاد | مراسلون حول العالم | DW | 11.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

أوكرانيا: النزوح نحو غرب البلاد

مئات الآلاف بحاجة ماسة للمساعدة، بعد أن أجبرتهم الحرب على ترك منازلهم في مناطق شرق أوكرانيا والنزوح نحو غرب البلاد.

مشاهدة الفيديو 02:37

المزيد من المركز الإعلامي

دفق أعداد كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين يوميا إلى برلين، يدفع المدينة إلى طلب المساعدة من الولايات الأخرى الألمانية.

برلين تستقبل الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين 09.03.2022

ارتفع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى ألمانيا لنحو 80 ألف لاجئ. استقبلت برلين المئات منهم، ومن بينهم عرب.

لاجئون عرب من أوكرانيا يطلبون اللجوء في ألمانيا 10.03.2022

فر أكثر من نصف مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. العديد منهم توجهوا أيضا إلى دول أوروبا كألمانيا.

برلين تستقبل لاجئين فروا من مدن أوكرانية 28.02.2022

بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء! 08.03.2022

المزيد مراسلون حول العالم

اللاجئون الأوكرانيون والبحث عن بر الأمان

مراسلون حول العالم - اللاجئون الأوكرانيون والبحث عن بر الأمان 11.03.2022

ألمانيا: قلق على الأقارب في أوكرانيا

ألمانيا: قلق على الأقارب في أوكرانيا 11.03.2022

الولايات المتحدة: المنفيون الروس والحرب

الولايات المتحدة: المنفيون الروس والحرب 11.03.2022

بولندا: مساعدة اللاجئين

بولندا: مساعدة اللاجئين 11.03.2022

اقرأ أيضا

08.03.22 *** BERLIN, GERMANY - MARCH 08: People demonstrating in support of International Women's Day gather in front of the Russian embassy on March 8, 2022 in Berlin, Germany. As the Russian military invasion of Ukraine continues over a million women and children have fled Ukraine in order to escape the conflict. Demonstrations on International Women's Day are taking place throughout the day in Berlin to both celebrate the achievements of women and to protest against issues including domestic abuse and femecide. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

تحليل: أمل تمنحه ألمانيا لطلاب عرب وأفارقة فارين من حرب أوكرانيا؟ 11.03.2022

الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟

07.03.22 *** TOPSHOT - A Ukrainian serviceman helps evacuees gathered under a destroyed bridge, as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on March 7, 2022, after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.

SCHASTIA, UKRAINE - MARCH 1, 2021: An employee of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees is seen by trucks of a UNHCR convoy carrying humanitarian aid for residents of the non-government controlled areas of Donbass at the Lugansk-Schastia crossing point. Eleven trucks loaded with supplies for reconstruction of buildings destroyed in shelling attacks are to pass through the crossing point. Alexander Reka/TASS

في زمن الحرب .. الممرات الإنسانية طوق نجاة المدنيين 08.03.2022

مع إعلان الجيش الروسي عن فتح ممرات إنسانية محددة لإجلاء مدنيين أوكرانيين، جاءت تساؤلات عن تلك الممرات التي تهدف لإغاثة المدنيين وتجنب كوارث إنسانية. فهل يمكن إساءة استخدامها؟ وما هي أبرز الممرات الإنسانية على مر الحروب؟

A television screen shows French President Emmanuel Macron, German Chancellor Olaf Scholz, below right, and Chinese President Xi Jinping, top, discussing the Ukraine crisis during a video-conference at the Elysee Palace in Paris, Tuesday, March 8, 2022. Safe corridors intended to let civilians escape the Russian onslaught in Ukraine could open Tuesday, officials from both sides said, though previous efforts to establish evacuation routes crumbled amid renewed attacks. (Benoit Tessier/Pool via AP)

اتفاق ألماني فرنسي صيني على دعم حل دبلوماسي لوقف الحرب في أوكرانيا 08.03.2022

أعلنت ألمانيا وفرنسا والصين اعتزامها دعم حل دبلوماسي للصراع الروسي الأوكراني عبر المفاوضات. جاء ذلك خلال مؤتمر لزعماء الدول الثلاث بمبادرة ألمانية فرنسية للحديث مع الرئيس الصيني الذي ترفض بلاده إدانة غزو روسيا لأوكرانيا.