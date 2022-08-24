أوكرانيا: المستشفيات تحت رحمة القصف

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روسيا تنفي مهاجمة أهداف مدنية في حربها ضد أوكرانيا. لكن المستشفيات تتعرض للقصف بشكل مستمر. مثلا، في مدينة تشيرنيهيف. هناك يتقصى رجل ومنظمته آثارَ جرائم الحرب الروسية.
تواجه الدعاية الروسية بشأن غزو أوكرانيا الكثير من العوائق بأوروبا والولايات المتحدة خصوصاً ما يتعلق بالمحتوى الإنجليزي. بيد أنّ الأمر ليس كذلك بالنسبة للإعلام الروسية بالعربية. فهل نجحت روسيا في كسب الرأي العام العربي؟
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ستة أشهر لزعزعة غير مسبوقة للعقيدة السياسية لألمانيا التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية. كما حطم عددا من القناعات السياسية مؤكدا على الحاجة لتغيير سريع وجذري لبوصلة برلين في عالم متحرك.
تعهّد الرئيس زيلينسكي في خطاب في يوم عيد استقلال أوكرانيا أن تواجه بلاده الغزو الروسي "حتى النهاية". وفيما تعهدت واشنطن بإرسال مزيد من المساعدات العسكرية، أكدت المخابرات الأوكرانية أن الهجوم الروسي يتباطأ بسبب الإرهاق.
تعهد الرئيس الأوكراني بعدم تقديم أي تنازلات أو تسوية لروسيا خلال خطاب ألقاه في يوم عيد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي والذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على الغزو الروسي لبلاده.
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