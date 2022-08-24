 أوكرانيا: المستشفيات تحت رحمة القصف | مراسلون حول العالم | DW | 27.08.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: المستشفيات تحت رحمة القصف

روسيا تنفي مهاجمة أهداف مدنية في حربها ضد أوكرانيا. لكن المستشفيات تتعرض للقصف بشكل مستمر. مثلا، في مدينة تشيرنيهيف. هناك يتقصى رجل ومنظمته آثارَ جرائم الحرب الروسية‫.‬‬

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استمرار معاناة من بقي من سكان خاركييف وضواحيها، رغم بقائها تحت سيطرة أوكرانيا # 18.08.2022 # saltivka08d 18.08.2022

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