أوكرانيا: العودة إلى بوتشا

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صدمت الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية ضد السكان المدنيين في بوتشا العالم. العديد من السكان الذين فروا يعودون الآن إلى هناك لبناء حياتهم من جديد في ظل أصعب الظروف.
عقوبات ضد روسيا وأسلحة لأوكرانيا، ولكن مع التزام أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تصبح طرفا في الحرب. الحكومة الألمانية تسير على خيط رفيع بما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل ستثبت هذه الاستراتيجية نجاعتها؟.
أخيرا وبعد انتظار قررت الدول الأعضاء في "أوبك بلس" تسريع وتيرة إنتاج النفط تلبية للدعوات الملحة للغربيين، سيما عقب الحظر الأوروبي شبه الكلي للنفط الروسي وتزايد المخاوف من حدوث نقص في الأسواق العالمية.
يشتكي عدد من الأفارقة الفارين من الحرب في أوكرانيا من تعرضهم للتمييز بعد وصولهم إلى ألمانيا، ما ضاعف من معاناتهم عقب تعرضهم للعنصرية خلال رحلة الفرار من المعارك في أوكرانيا.
في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.
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