 أوكرانيا: العودة إلى بوتشا | مراسلون حول العالم | DW | 03.06.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: العودة إلى بوتشا

صدمت الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية ضد السكان المدنيين في بوتشا العالم. العديد من السكان الذين فروا يعودون الآن إلى هناك لبناء حياتهم من جديد في ظل أصعب الظروف.

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