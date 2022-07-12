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أوكرانيا: العودة إلى المنازل المدمرة

دمر القصف الروسي المكثف العديد من المنازل في البلدات المحيطة بكييف وألحق أضرارًا جسيمة بالشقق السكنية، ومن الصعب التنبؤ بالوقت الذي ستستغرقه عملية إعادة الإعمار. لكن الناس يعملون كل ما في وسعهم.