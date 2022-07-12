أوكرانيا: العودة إلى المنازل المدمرة

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دمر القصف الروسي المكثف العديد من المنازل في البلدات المحيطة بكييف وألحق أضرارًا جسيمة بالشقق السكنية، ومن الصعب التنبؤ بالوقت الذي ستستغرقه عملية إعادة الإعمار. لكن الناس يعملون كل ما في وسعهم.
حقق مفاوضون أوكران وروس تقدما في المحادثات حول تصدير الحبوب، التي جرت بمشاركة الأمم المتحدة ومسؤولين أتراك، بهدف كسر الجمود المستمر، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما يواجه الملايين خطر الجوع.
قال الجيش الأوكراني إنه بدأ هجوما مضادا ضد القوات الروسية التي تحتل أجزاء من منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، والقيادة الموالية لموسكو تؤكد وقوع الهجوم. وتتوقّع كييف هجومًا جديدًا للجيش الروسي على مدن استراتيجية شرق البلاد.
في حين يتواصل القصف الروسي على شرق أوكرانيا، حذرت كييف من "معارك طاحنة" في المناطق التي تحتلها روسيا. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول جنود أوكرانيين إلى بريطانيا للتدريب ووعد أمريكي بمساعدات جديدة لأوكرانيا.
أكد حاكم إقليم بيلجورود الروسي الواقع قرب الحدود مع أوكرانيا أن انفجارات في المدينة أسفرت عن قتلى وجرحى، فيما تضررت عشرات المباني. وعادة ما يوجه الروس الاتهامات للجيش الأوكراني بقصف تلك المناطق، دون أن تؤكد كييف ذلك.
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