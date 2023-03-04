أوكرانيا - الحياة وسط أهوال الحرب

يسلط هذا الفيلم الوثائقي الضوء على أوكرانيين يبحثون عن بصيص أمل وسط أهوال الحرب. سنتعرف على قصة كهربائي عمل رفقة زملائه مراراً على إصلاح شبكة الكهرباء التي عطلها القصف الروسي. ومغنية فقدت شريكها وحب حياتها أثناء مواجهات مدينة باخموت. وقد جعلها الألم عاجزة عن الكلام، لكنها تحاول من خلال الموسيقى التخفيف من ألمها وآلام الأوكرانيين. ومعالج نفسي ينتابه قلق كبير تجاه تردي الحالة النفسية للناس. لذا يقدم للجنود برنامج إعادة تأهيل مدته أسبوع، بهدف تقديم الدعم النفسي والحفاظ على استقرارهم الذهني قدر الإمكان. إنها قصص من حياة الناس في ظل حرب ينقلها هذا الوثائقي، من خلال رحلة تقود صاحب الفيلم أيضا إلى مسقط رأسه في مدينة خاركيف التي تركت الحرب فيها بصمات موجعة.