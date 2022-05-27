أوكرانيا: الحرب ومحنة الأمهات البديلات

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تاتيانا أم بديلة. هربت إلى وارسو مع ابنتها من الحرب في أوكرانيا ومن تجارة الأمهات البديلات غير الإنسانية. تحمل تاتيانا طفلًا من أبوين أيرلنديين.
فيما تتسارع التطورات الميدانية والسياسية للأوضاع في ليبيا، يبدو إيقاع تحركات القوى الإقليمية والدولية هناك على وقع تداعيات حرب أوكرانيا، فهل يشكل البلد المغاربي حقل إختبار مجددا لصراع قوى خارجية في ظل غياب مبادرة محلية؟
على وقع الحرب في أوكرانيا، أعلن تنظيم داعش أنه سوف يستغل حقيقة مفادها أن الغرب بات منشغلا بالصراع مع روسيا. وإزاء ذلك، يرى مراقبون أن استفادة التنظيم من الحرب قد ترتبط بتفاقم الأوضاع الاقتصادية.
غضب عارم في كييف بعد أن علت أصوات تقترح التنازل عن أراضٍ أوكرانية لروسيا مقابل انهاء الحرب، آخرها تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بهذا الشأن، ليعقب الرئيس زيلنسكي بحزم قائلا: "لسنا في عام 1938".
مباشرة عقب تمرير تعديل دستوري جديد يسمح له بحكم البلاد بالمراسيم، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا. وتخضع البلاد لحال طوارئ مرتبطة بمكافحة وباء كورونا منذ ربيع 2020.
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