 أوكرانيا: الحرب ومحنة الأمهات البديلات | العولمة 3000 | DW | 28.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

أوكرانيا: الحرب ومحنة الأمهات البديلات

تاتيانا أم بديلة. هربت إلى وارسو مع ابنتها من الحرب في أوكرانيا ومن تجارة الأمهات البديلات غير الإنسانية. تحمل تاتيانا طفلًا من أبوين أيرلنديين.

مشاهدة الفيديو 06:13

المزيد من المركز الإعلامي

تواصل القوات الروسية التقدم بإقليم دونباس وسيفيرودونيتسك على وشك السقوط

أوكرانيا تفقد السيطرة على بحر آزوف.. وسيفيرودونيتسك على وشك السقوط 27.05.2022

مهرجان كان السينمائي يواصل فعالياته وعرض فيلم أوكراني يعكس مأساة الحرب قبل وقوعها.

الحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على مهرجان كان السينمائي 26.05.2022

في أوكرانيا تم العثور على أدلة جديدة على جرائم الحرب بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب. ويتم التحقيق في مئات الحالات.

أوكرانيا تحقق في 13 ألف حالة جرائم حرب روسية مشتبه فيها 27.05.2022

في برلين قابلت دويتشه فيله أما وابنتها اللتين يعيشان مع عائلة ألمانية، وتحاولان بدء حياة جديدة بعيدا عن الوطن الأم.

عائلات أوكرانية لاجئة تبدأ حياتها في ألمانيا 27.05.2022

المزيد العولمة 3000

23. Mai 2022 - Die Totenstadt in Kairo soll einer neue Straße weichen Die Totenstadt Kairos ist nicht nur ein Zeugnis von Ägyptens reicher Geschichte, sondern auch das Zuhause hunderter armer Familien. Sie leben seit Jahrzehnten in den Mausoleen. Nun sollen große Teile des Friedhofs einer Schnellstraße geopfert werden.

مصر: طريق سريع عبر مدينة الموتى 28.05.2022

Mann beim Wasser umfüllen

إندونيسيا: قَسُّ الماء في جاوة 28.05.2022

Wasserkrise

من المستفيد من أزمة المياه العالمية؟ 28.05.2022

طريق سريع عبر مدينة الموتى في القاهرة، ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - طريق سريع عبر مدينة الموتى في القاهرة، ومواضيع أخرى 28.05.2022

اقرأ أيضا

Links: TRIPOLI, LIBYA - NOVEMBER 18: Libya's former Interior Minister Fathi Bashagha speaks to media after registering for the presidential election scheduled for next month in Tripoli, Libya on November 18, 2021. Hazem Turkia / Anadolu Agency Aufnahmedatum 18.11.2021 Bildnachweis picture alliance / AA | Hazem Turkia FILE - In this Feb. 25, 2021, file photo, Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Mohammed Dbeibah speaks during a news conference in Tripoli, Libya. Libya’s interim Prime Minister Dbeibah arrived in Cairo on Wednesday, Sept. 15, 2021, for talks on future ties between the two African neighbors, an Egyptian official said. (AP Photo/Hazem Ahmed, File) - Weniger lesen Aufnahmedatum 25.02.2021 Bildnachweis picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hazem Ahmed

تحليل: هل تكون ليبيا حقلا مبكرا لتداعيات حرب أوكرانيا؟ 26.05.2022

فيما تتسارع التطورات الميدانية والسياسية للأوضاع في ليبيا، يبدو إيقاع تحركات القوى الإقليمية والدولية هناك على وقع تداعيات حرب أوكرانيا، فهل يشكل البلد المغاربي حقل إختبار مجددا لصراع قوى خارجية في ظل غياب مبادرة محلية؟

epa05027269 An Afghan civil society activist lights candles to pray for the victims of the 13 November Paris attacks in Kabul, Afghanistan, 15 November 2015. At least 132 people were killed and some 350 injured in the terror attacks which targeted the Bataclan concert hall, the Stade de France national sports stadium, and several restaurants and bars in the French capital. Authorities believe that three coordinated teams of terrorists armed with rifles and explosive vests carried out the attacks, which the Islamic State (IS) extremist group has claimed responsibility for. EPA/JAWAD JALALI ++

هل يستفيد داعش من الحرب في أوكرانيا؟ 24.05.2022

على وقع الحرب في أوكرانيا، أعلن تنظيم داعش أنه سوف يستغل حقيقة مفادها أن الغرب بات منشغلا بالصراع مع روسيا. وإزاء ذلك، يرى مراقبون أن استفادة التنظيم من الحرب قد ترتبط بتفاقم الأوضاع الاقتصادية.

FILE - Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is seen on a screen as addresses the audience from Kyiv during the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Monday, May 23, 2022. Ukraine's president said Wednesday, May 25, 2022 that Russia must pull back to its pre-war positions as a first step before diplomatic talks, a negotiating line that Moscow is unlikely to agree to anytime soon. (AP Photo/Markus Schreiber, File)

زيلينسكي ردّاً على كيسنجر: نحن لسنا في عام 1938 26.05.2022

غضب عارم في كييف بعد أن علت أصوات تقترح التنازل عن أراضٍ أوكرانية لروسيا مقابل انهاء الحرب، آخرها تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بهذا الشأن، ليعقب الرئيس زيلنسكي بحزم قائلا: "لسنا في عام 1938".

Hungarian Prime Minister Viktor Orban gives his first international press conference after his FIDESZ party won the parliamentary election, in the Karmelita monastery housing the prime minister's office in Budapest on April 6, 2022. - A patriot to his supporters but an autocrat to his critics, Hungary's all-powerful premier Viktor Orban looks set to continue his transformative illiberal revolution after his Fidesz party won a fourth straight term in office on Sunday, April 3, 2022. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)

أوربان يعلن حالة الطوارئ في المجر بسبب الحرب في أوكرانيا 24.05.2022

مباشرة عقب تمرير تعديل دستوري جديد يسمح له بحكم البلاد بالمراسيم، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا. وتخضع البلاد لحال طوارئ مرتبطة بمكافحة وباء كورونا منذ ربيع 2020.