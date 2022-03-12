 أوكرانيا: الحرب والفن | يوروماكس | DW | 13.03.2022

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يوروماكس

أوكرانيا: الحرب والفن

المصورة فيكتوريا سوروتشينسكي ولدت في أوكرانيا وتعيش في برلين، لكن عقلها مع عائلتها في أوكرانيا. كيف تتعامل الفنانة مع الحرب في حياتها الشخصية وكيف تؤثر على أعمالها؟

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