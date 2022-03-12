أوكرانيا: الحرب والفن

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المصورة فيكتوريا سوروتشينسكي ولدت في أوكرانيا وتعيش في برلين، لكن عقلها مع عائلتها في أوكرانيا. كيف تتعامل الفنانة مع الحرب في حياتها الشخصية وكيف تؤثر على أعمالها؟
تتعرض المدن الأوكرانية للقصف المتواصل من القوات الروسية، وفيما تسعى روسيا إلى إحكام سيطرتها على العاصمة كييف، يكافح السكان للبقاء في مدنهم ومنازلهم. لقد دمرت حرب بوتين المدن ودفعت الناس للفرار أو للانضمام إلى القتال.
تشهد ألمانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مضايقات لأفراد من الجالية الروسية في مختلف مجالات الحياة اليومية. ويحذر خبراء من "تحميل جميع الروس مسؤولية أفعال موسكو"، مشيرين إلى أن المجتمع الروسي أيضاً ضحية للصراع.
حذر الأمن العام للناتو من تصاعد وتيرة المعارك العنيفة في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة مرجحاً احتمال قيام روسيا بالتخطيط بأسلحة كيماوية، فيما هدد الرئيس الأوكراني المتعاونين والداعمين المحتملين لروسيا في بلاده.
شدد الجيش الروسي الضغط على العاصمة الأوكرانية كييف استعداداً لاقتحامها على ما يبدو، و"أغلق" مدينة ماريوبول التي يعيش فيها آلاف السكان في ظروف قاسية وتشهد عمليات قصف منذ أكثر من أسبوعين.
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