أوكرانيا: الحرب تهدد سبل عيش المزارعين

أوكرانيا: روسيا فقدت أكثر من 93 ألفا من جنودها في الحرب الأخيرة

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا فقدت أكثر من 93 ألفا من قواتها منذ بدء الحرب إضافة إلى خسائر فادحة في المعدات. يأتي ذلك فيما أقر الرئيس الروسي بأن جيشه قد يقاتل في أوكرانيا لفترة طويلة.