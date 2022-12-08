أوكرانيا: الحرب تهدد سبل عيش المزارعين

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يواجه الناس، جراء الحرب، ظروفا وقرارات صعبة. كحال المزارع الأوكراني الشاب "يفهن ناغيرني" والذي تعتمد حياة كثيرين من الناس على مزرعته. الحلقة الأولى من سلسلة تقارير بالتعاون مع الأمم المتحدة.
تستعد باريس لاستضافة مؤتمر دولي لحشد المساعدات لأوكرانيا وبنيتها التحتية بمشاركة نحو 70 دولة ومنطمة دولية، فيما أكد وزير الطاقة الأوكراني أن على العالم "إعادة النظر في السلامة النووية" بعد سيطرة روسيا على محطة.
أطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع أكثر من 50 مليار دولار وسط توقعات بأن يسجل عدد من يحتاجون المساعدات الإنسانية العام المقبل رقما قياسيا. تقارير تشير إلى أن 45 مليون شخص في 37 دولة معرضون لخطر المجاعة.
قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا فقدت أكثر من 93 ألفا من قواتها منذ بدء الحرب إضافة إلى خسائر فادحة في المعدات. يأتي ذلك فيما أقر الرئيس الروسي بأن جيشه قد يقاتل في أوكرانيا لفترة طويلة.
إلى متى ستستمر حرب أوكرانيا؟ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى أنها قد تتواصل لفترة طويلة. تصريحات بوتين النادرة عن أمد الحرب، تأتي بعد تقهقر روسيا من مواقع مهمة في أوكرانيا. فهل ندم بوتين على شن هذه الحرب؟
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