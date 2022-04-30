 أوكرانيا: الاستمرار في الحياة بين الأنقاض | مراسلون حول العالم | DW | 06.05.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: الاستمرار في الحياة بين الأنقاض

في أوكرانيا فرّالملايين من الهجمات الروسية إلى الغرب. تحاول وكالة الإغاثة مساعدة أولئك العالقين في المدن المحاصرة مثل خاركيف، حيث يتعرض سكانها إلى قصف عنيف منذ أسابيع.

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تواصل القوات الروسية السبت ضغوطها على المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا وخصوصا حول خاركيف (شمال شرق).

موسكو تعزز الضغط على خاركيف وكييف تعلن عن نجاحات تكتيكية 30.04.2022

منذ بداية الحرب وصل أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا. العديد من العائلات البولندية فتحت أبواب بيوتها لهم

عائلات بولندية فتحت أبواب بيوتها للاجئين الأوكران 05.05.2022

منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا استهدف الروس الصحفيين الأوكرانيين. واضطر عدد منهم إلى مغادرة مدنهم بحثا عن مكان آمن.

أوكرانيا: حياة الصحفيين في خطر 03.05.2022

قال حاكم منطقة دونيتسك إن قافلة من الحافلات غادرت ماريوبول اليوم في مسعى جديد لإجلاء المدنيين المحاصرين في ماريوبول.

جهود جديدة لإجلاء المدنيين المحاصرين في ماريوبول 04.05.2022

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العالم هذا الأسبوع

مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع 06.05.2022

أوكرانيا: تكتيكات الجيش

أوكرانيا: تكتيكات الجيش 06.05.2022

ANTALYA, TURKEY - AUGUST 29, 2016: Holidaymakers at the Kremlin Palace Hotel in the Mediterranean resort of Antalya. Russia's Federal Air Transport Agency banned charter flights to Turkey after the downing of a Russian Air Force jet near the Turkey-Syria border in November 2015. The ban was lifted in August, 2016, with charter flights between Russia and Turkey to resume in September, 2016. Seen behind is a building resembling Moscow's Museum of History. Alexander Demianchuk/TASS

تركيا: عندما يلتقي الأوكرانيون مع الروس 06.05.2022

ألمانيا: حملة تطعيم للاجئين

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موسكو تتهم إسرائيل "بدعم نظام النازيين الجدد" في أوكرانيا 03.05.2022

صعدت روسيا من لهجتها مع إسرائيل عقب انتقادات الدولة العبرية تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد زعم فيها وجود خلفية يهودية لأدولف هتلر، وأتهمت موسكو إسرائيل بـ"دعم النازيين الجدد في أوكرانيا".

Virus attack in city.

"كذبة روسية".. خبراء يدحضون مزاعم امتلاك أوكرانيا أسلحة بيولوجية 06.05.2022

تروج روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا، مزاعم بأن جاراتها تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية بمساعدة أمريكية-ألمانية. فما حقيقة تلك المزاعم؟ وماذا يقول خبراء على دراية بالمختبرات الأوكرانية والأبحاث العلمية لتي تجريها كييف؟

HANDOUT - 01.03.2018, Russland, Ort unbekannt: Dieses vom russischen Fernsehsender RU-RTR via AP zur Verfügung gestellte Standbild zeigt eine neue Sarmat-Interkontinentalrakete. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri warnt vor besorgniserregenden Trends bei der atomaren Bewaffnung. Der Abbau der Arsenale in aller Welt habe sich in den vergangenen Jahren entscheidend verlangsamt, sagte der Sipri-Experte Shannon Kile der Deutschen Presse-Agentur. Die Regierungen aller Atommächte seien zudem dabei, ihre Atomarsenale zu modernisieren. +++ dpa-Bildfunk +++

تدريبات كالينينغراد .. تقارير ترجح سعي روسيا لـ "تضخيم التهديدات" 05.05.2022

بعد إجراء روسيا لمحاكاة لإطلاق صواريخ ذات قدرة نووية وعقب نشر قوات برية بيلاروسية إلى الميادين القتالية لإجراء تدريبات، تحدث خبراء وتقارير استخباراتية عن "تضخيم للتهديد".

Investigators are painstakingly exhuming bodies from makeshift graves to gather evidence of alleged atrocities committed by Russian troops. DW's Mathias Bölinger visited the town of Borodyanka, near Kyiv — and spoke to one mother whose son never came home. @DW

الأمم المتحدة تتهم روسيا بممارسات ترقى لجرائم الحرب 22.04.2022

بحسب الأمم المتحدة أعدم 50 مدنياً على أيدي القوات الروسية في بلدة بوتشا قرب كييف. واتهمت أوكرانيا غريمتها روسيا بالسعي لإجراء استفتاء مزيف على الاستقلال في منطقتَي خيرسون وزابوروجيا الجنوبيّتين.