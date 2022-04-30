أوكرانيا: الاستمرار في الحياة بين الأنقاض

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في أوكرانيا فرّالملايين من الهجمات الروسية إلى الغرب. تحاول وكالة الإغاثة مساعدة أولئك العالقين في المدن المحاصرة مثل خاركيف، حيث يتعرض سكانها إلى قصف عنيف منذ أسابيع.
صعدت روسيا من لهجتها مع إسرائيل عقب انتقادات الدولة العبرية تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد زعم فيها وجود خلفية يهودية لأدولف هتلر، وأتهمت موسكو إسرائيل بـ"دعم النازيين الجدد في أوكرانيا".
تروج روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا، مزاعم بأن جاراتها تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية بمساعدة أمريكية-ألمانية. فما حقيقة تلك المزاعم؟ وماذا يقول خبراء على دراية بالمختبرات الأوكرانية والأبحاث العلمية لتي تجريها كييف؟
بعد إجراء روسيا لمحاكاة لإطلاق صواريخ ذات قدرة نووية وعقب نشر قوات برية بيلاروسية إلى الميادين القتالية لإجراء تدريبات، تحدث خبراء وتقارير استخباراتية عن "تضخيم للتهديد".
بحسب الأمم المتحدة أعدم 50 مدنياً على أيدي القوات الروسية في بلدة بوتشا قرب كييف. واتهمت أوكرانيا غريمتها روسيا بالسعي لإجراء استفتاء مزيف على الاستقلال في منطقتَي خيرسون وزابوروجيا الجنوبيّتين.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول