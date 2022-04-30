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أوكرانيا: الاستمرار في الحياة بين الأنقاض

في أوكرانيا فرّالملايين من الهجمات الروسية إلى الغرب. تحاول وكالة الإغاثة مساعدة أولئك العالقين في المدن المحاصرة مثل خاركيف، حيث يتعرض سكانها إلى قصف عنيف منذ أسابيع.