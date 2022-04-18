أوكرانيا .. اشتداد المعارك شرق البلاد

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أسفر القصف الروسي على مدينة خاركيف الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا عن مقتل المزيد من الضحايا المدنيين. وتشهد المدينة قتالا عنيفاً لأيام عدّة في بداية الهجوم لكنّها ظلّت دائما تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
تواصل روسيا حربها على أوكرانيا على عدة محاور: هجوم مركز في شرق وجنوب البلاد وهجمات متفرقة على مناطق أخرى كالعاصمة كييف ولفيف غير البعيدة من الحدود مع بولندا.
بعد شهرين من الحصار يبدو أن سقوط ماريوبول أصبح قريبا، وأكد رئيس بلدية المدينة التوصل لاتفاق لإجلاء المدنيين وأن الحافلات مستعدة للتوجه إلى المدينة. في الأثناء وصل رئيس المجلس الأوروبي إلى كييف لتأكيد الدعم الأوروبي.
نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.
وجهت روسيا إنذارا جديدا للمقاتلين الأوكرانيين المحاصرين في ماريوبول للاستسلام، في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق نصر حاسم في هجومها الجديد على الشرق. بينما تعهدت حكومات غربية بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف.
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