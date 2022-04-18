 أوكرانيا .. اشتداد المعارك شرق البلاد | DW الأخبار | DW | 21.04.2022

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أوكرانيا .. اشتداد المعارك شرق البلاد

أسفر القصف الروسي على مدينة خاركيف الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا عن مقتل المزيد من الضحايا المدنيين. وتشهد المدينة قتالا عنيفاً لأيام عدّة في بداية الهجوم لكنّها ظلّت دائما تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

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