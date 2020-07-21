أوكرانيا: استسلام مختطف الحافلة وتحرير كافة الرهائن

اعلنت الشرطة الأوكرانية مساء الثلاثاء (21 يوليو/ تموز 2020) أنه تم الإفراج عن جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم مسلح داخل حافلة في لوتسك غرب البلاد. وكتب نائب وزير الداخلية أنتون غيراشتشنكو على موقع فيسبوك "جميع الرهائن باتوا احرارا".



وتحدثت السلطات الأوكرانية أولا عن احتجاز عشرين شخصا، لكن أجهزة الأمن الأوكرانية أوضحت بعد عملية الإفراج أن عددهم 16. وأفرج المسلح في مرحلة أولى عن ثلاث رهائن هم مسنّة ومراهق وامرأة حامل، بحسب الشرطة، قبل الإفراج عن بقية الرهائن إثر عملية للقوات الخاصة والشرطة.

وقال مصدر في الشرطة الاوكرانية لفرانس برس إن محتجز الرهائن سلم نفسه للشرطة. وكتبت وزارة الداخلية الأوكرانية على تطبيق تلغرام "تم توقيف الشخص الذي احتجز رهائن اليوم في لوتسك داخل حافلة". وعلق وزير الداخلية أرسين افاكوف عبر تويتر "انتهى الامر".

قال مصدر في الشرطة الاوكرانية لفرانس برس إن محتجز الرهائن سلم نفسه للشرطة.



واحتجز الرجل المسلح ركاب الحافلة رهائن اليوم الثلاثاء وأكدت الشرطة أنه يحمل متفجرات وأسلحة، وأن عمره 44 عاما، ويدعى ماكسيم كريفوش ومولود في روسيا. ويوجد في الحافلة ما بين 10 وحتى 20 شخصا من الركاب.

وأشارت الشرطة الوطنية الأوكرانية في بيان إلى أن "طلقتين ناريتين أطلقتا باتجاه قوات حفظ الأمن" وأن "المهاجم أطلق قنبلة من الحافلة لم تنفجر لحسن الحظ"، وأكدت لاحقا أنه أطلق النار على طائرة مسيرة، بينما أعلنت النيابة العامة الأوكرانية أن الرجل أخفى أيضاً "في مكان آخر عبوة ناسفة قابلة للتفجير عن بعد".

وقال أنتون غراشينكو نائب وزير الداخلية إن كريفوش أُدين مرتين وأمضى عشر سنوات في السجن، بتهم "قطع الطرق" و"الاحتيال" وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني. كما أكدت الشرطة الأوكرانية الوطنية تلقيها معلومات تفيد بخضوع المختطف لـ"علاج نفسي".

وتواجه أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، آفة انتشار الأسلحة التي تمت حيازتها بشكل غير قانوني، وهي مشكلة ازدادت سوءاً منذ بدء الحرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد عام 2014. وسبق أن حررت الشرطة 11 رهينة عام 2017 احتجزهم مسلح في مكتب بريد في مدينة خاركيف، فضلاً عن واقعة أخرى عام 2014.

إ.ع/ص.ش (أ ف ب، رويترز)