أوكرانيا: ازدهار قطاع التكنولوجيا في أوكرانيا رغم الحرب

صحف أوروبية: رسائل عديدة ورموز مهمة في زيارة بايدن المفاجئة لكييف

جاءت الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي إلى كييف في ظل العدوان الروسي مفاجأة لكثيرين. واعتبرتها صحف أوروبية عن إرادة غربية متنامية لدعم أوكرانيا، فيما أكدت صحف أخرى أن الكلمات ليست هي التي تقرر الحرب، بل الأفعال.