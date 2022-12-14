أوكرانيا: ازدهار قطاع التكنولوجيا في أوكرانيا رغم الحرب

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رغم الحرب، يشهد قطاع التكنولوجيا الأوكراني ازدهاراً مفاجئا. شركات كثيرة تتلقى طلبيات، تضامناً معها ولسمعتها الجيدة أيضا. بعض الشركات تعمل في المنفى الآن وتمول، بأرباحها، الدفاع عن البلاد.
جدد الرئيس الروسي اتهاماته للغرب باشعال فتيل النزاع مع أوكرانيا واستخدامه لمحاولة القضاء على روسيا، متهماً إياه بالمسؤولية عن تأجيج النزاع الأوكراني وتصعيده وعن عدد الضحايا، فيما وصفت واشنطن اتهامات بوتين بالـ "سخيفة".
منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، عمدت موسكو إلى استهداف حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال حملات تضليل. خبراء يكشفون لـ DW أبزر الأمثلة على ذلك والطريقة التي تعمل بها آلة الدعاية الروسية.
جاءت الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي إلى كييف في ظل العدوان الروسي مفاجأة لكثيرين. واعتبرتها صحف أوروبية عن إرادة غربية متنامية لدعم أوكرانيا، فيما أكدت صحف أخرى أن الكلمات ليست هي التي تقرر الحرب، بل الأفعال.
من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار خاص بشأن أوكرانيا لن يتضمن أي مقترحات معينة من أجل حل سلمي للصراع. يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه روسيا ضرباتها للبنية التحتية الأوكرانية.
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