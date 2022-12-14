 أوكرانيا: ازدهار قطاع التكنولوجيا في أوكرانيا رغم الحرب | صنع في ألمانيا | DW | 22.02.2023

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صنع في ألمانيا

أوكرانيا: ازدهار قطاع التكنولوجيا في أوكرانيا رغم الحرب

رغم الحرب، يشهد قطاع التكنولوجيا الأوكراني ازدهاراً مفاجئا. شركات كثيرة تتلقى طلبيات، تضامناً معها ولسمعتها الجيدة أيضا. بعض الشركات تعمل في المنفى الآن وتمول، بأرباحها، الدفاع عن البلاد.

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