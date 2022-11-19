أوكرانيا: ازدهار قطاع التكنولوجيا رغم الحرب

حرب أوكرانيا.. ليست كل الأنباء سارة لشركات صناعة الأسلحة!

أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الطلب على التسلح فيما سعت دول غربية إلى تعويض الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا. ورغم ذلك، ذكر تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الحرب قد تعيق الإنتاج العسكري!.