 أوكرانيا: ازدهار قطاع التكنولوجيا رغم الحرب | صنع في ألمانيا | DW | 14.12.2022

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صنع في ألمانيا

أوكرانيا: ازدهار قطاع التكنولوجيا رغم الحرب

رغم الحرب، يشهد قطاع التكنولوجيا الأوكراني ازدهاراً مفاجئا. كثير من الشركات تتلقى طلبيات، تضامناً معها ولسمعتها الجيدة أيضا. بعض الشركات تعمل في المنفى الآن وتمول، بأرباحها، الدفاع عن البلاد.

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