أوكرانيا .. ارتفاع حصيلة القتلى في دنيبرو والكرملين ينفي مسؤوليته

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ارتفعت حصيلة الضربة الروسية على مبنى سكني في دنيبرو في شرق أوكرانيا في نهاية الاسبوع إلى 40 قتيلا على الأقل في حصيلة مرشحة للارتفاع وتعد من الأعلى منذ بدء الحرب.
قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن من الممكن التفكير في تشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الحرب على أوكرانيا. وفيما شدد الوزير على ضرورة "محاسبة من بدأ هذه الحرب"، إلا أنه أقر بصعوبة ذلك على المدى القصير.
وزيرة الخارجية الألمانية تزور لاهاي وتحديدا مقر المحكمة الجنائية والدولية، من أجل التباحث مع مسؤوليها حول سبل ملاحقة المسؤولين على الغزو الروسي لأوكرانيا، مجددة اتهامها للرئيس الروسي بوتين بأنه "مجرم حرب".
تزامنا مع إعلان موسكو إنهاء وقف إطلاق النار، أكدت كييف أن الجيش الروسي واصل اعتداءاته واستهدف باخموت ومواقع أوكرانية أخرى، فيما لا يزال الجدل متواصلا في ألمانيا حول نجاعة إرسال برلين لدبابات قتالية إلى كييف.
بعد مطالبة وزير العدل الألماني بمحاسبة المسؤولين عن حرب أوكرانيا، دعت وزيرة الخارجية بيربوك لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين الروس. الاتحاد الأوروبي أدان استهداف مبنى سكني في أوكرانيا ووصفه بـ"جريمة حرب".
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