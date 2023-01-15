أوكرانيا .. ارتفاع حصيلة القتلى في دنيبرو والكرملين ينفي مسؤوليته

ألمانيا تدعو لتشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن حرب أوكرانيا

قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن من الممكن التفكير في تشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الحرب على أوكرانيا. وفيما شدد الوزير على ضرورة "محاسبة من بدأ هذه الحرب"، إلا أنه أقر بصعوبة ذلك على المدى القصير.