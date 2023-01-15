 أوكرانيا .. ارتفاع حصيلة القتلى في دنيبرو والكرملين ينفي مسؤوليته | DW الأخبار | DW | 16.01.2023

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أوكرانيا .. ارتفاع حصيلة القتلى في دنيبرو والكرملين ينفي مسؤوليته

ارتفعت حصيلة الضربة الروسية على مبنى سكني في دنيبرو في شرق أوكرانيا في نهاية الاسبوع إلى 40 قتيلا على الأقل في حصيلة مرشحة للارتفاع وتعد من الأعلى منذ بدء الحرب.

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