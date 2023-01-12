 أوكرانيا: إمدادات للخطوط الأمامية | مراسلون حول العالم | DW | 12.02.2023

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: إمدادات للخطوط الأمامية

في أوكرانيا لا يخاف المتطوعون من تعريض أنفسهم للخطر. فلديهم هدف واحد، وهو مساعدة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الخطوط الأمامية‫.‬

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