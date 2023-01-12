أوكرانيا: إمدادات للخطوط الأمامية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في أوكرانيا لا يخاف المتطوعون من تعريض أنفسهم للخطر. فلديهم هدف واحد، وهو مساعدة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الخطوط الأمامية.
لا تدور رحى الحرب في أوكرانيا بالوسائل العسكرية فحسب، وإنما بالإعلامية أيضاً.
سواء تعلق الأمر بصواريخ باتريوت أم دبابات أم طائرات، فإن تسليح الغرب لأوكرانيا سار من الرفض المطلق في البداية إلى الموافقة في النهاية. هذا الأخذ والرد والتناقض ألقى بظلال ثقيلة جديدة على العلاقة بين واشنطن وبرلين.
دعا مجلس أوروبا إلى محكمة دولية خاصة بشأن الحرب ضد أوكرانيا. والهدف من هذه المحكمة هو معاقبة مرتكبي جرائم الحرب الروسية على أوكرانيا. وقد صوت الأعضاء لصالح القرار بالإجماع تقريبا، في خلاف لتصويت أعضاء البرلمان الأوروبي.
على خلفية حرب أوكرانيا، تسعى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، لإيجاد بديل لواردات الطاقة من روسيا بحلول منتصف 2024. تقرير حصري لرويترز يكشف عن مرحلة متقدمة من المحادثات بين ألمانيا وعُمان بشأن إمدادات الغاز المسال.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول