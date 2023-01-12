أوكرانيا: إمدادات للخطوط الأمامية

مجلس أوروبا يدعو لإنشاء محكمة للمسؤولين الروس عن حرب أوكرانيا

دعا مجلس أوروبا إلى محكمة دولية خاصة بشأن الحرب ضد أوكرانيا. والهدف من هذه المحكمة هو معاقبة مرتكبي جرائم الحرب الروسية على أوكرانيا. وقد صوت الأعضاء لصالح القرار بالإجماع تقريبا، في خلاف لتصويت أعضاء البرلمان الأوروبي.