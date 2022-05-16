أوكرانيا.. إجلاء مئات الجنود المحاصرين من مجمّع أزوفستال

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء (17 مايو/ أيار 2022)، أنّ أكثر من 260 عسكرياً أوكرانياً، بينهم 53 جريحاً، تمّ إجلاؤهم الإثنين من مجمّع آزوفستال للصلب، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية (جنوب شرق) التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار في رسالة مصوّرة إنّه "في 16 أيار/مايو تمّ إخلاء 53 (عسكرياً) جريحاً إصاباتهم خطرة من آزوفستال إلى نوفوازوفسك لتلقّي الرعاية الصحّية، ونُقل 211 آخرون إلى أولينيفكا عبر ممرّ إنساني".

ونُقل 53 مقاتلا أصيبوا بجروح خطيرة إلى منشأة طبية في نوفوازوفسك، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك يوم الاثنين. كما نُقل 211 آخرون إلى قرية أولينيفكا، التي تحتلها القوات الروسية،وسيجري إعادتهم إلى أوكرانيا في وقت لاحق ضمن تبادل للأسرى.

وتتواصل الجهود لإجلاء المقاتلين المتبقين في المصنع.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت الأسبوع الماضي أنّ أكثر من ألف مقاتل أوكراني، من بينهم 600 جريح وفق أحد قادتهم، ما زالوا في قاعات تحت أرض مجمّع الصلب الشاسع الذي بات رمزاً للمقاومة الأوكرانية للغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

وقد لجأ هؤلاء إلى آزوفستال بعد أن ظلّوا أكثر من شهر يقاتلون في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا والتي صارت مدمرة وتحت السيطرة الروسية بشكل شبه كامل.

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ولم تخاطر روسيا بمحاولة شن هجوم صريح على المصنع، لكنها أغلقت جميع نقاط الوصول إليه وتعرضت المنطقة للقصف المتكرر.

يذكر أنه جرت أيام من المفاوضات بشأن انسحاب الجنود، الذين أصيب بعضهم بجروح خطيرة ولم يتبق لديهم تقريبا أي إمدادات من الماء أو الغذاء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية في موسكو قد أعلنت في وقت سابق التوصل إلى اتفاق لإجلاء الجنود، مع وقف إطلاق النار ساري المفعول وإنشاء ممر آمن للسماح للمقاتلين المصابين بمغادرة مصنع الصلب.

وعلى الرغم من المطالب الأوكرانية المتكررة بنقلهم إما إلى أراضٍ تسيطر عليها كييف أو دولة أخرى قالت الوزارة إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم سيتلقون الرعاية الطبية في مدينة نوفوازوفسك الموالية لروسيا التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا.

وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء قالت وزارة الدفاع الروسية "على مدى الساعات الـ24 الماضية، ألقى 265 مسلحا أسلحتهم واستسلموا، بينهم 51 ممن أصيبوا بجروح بالغة".

وفي وقت سابق أمس الاثنين أفاد انفصاليون موالون لروسيا بأن مجموعة من المقاتلين الأوكرانيين استسلموا وغادروا مصنع الصلب وهم يلوحون بالرايات البيضاء. ونفى الجانب الأوكراني ذلك في وقت لاحق.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)