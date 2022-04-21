 أوكرانيا: أطفال الحرب المصابون بصدمات نفسية | مراسلون حول العالم | DW | 22.04.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: أطفال الحرب المصابون بصدمات نفسية

الحرب على أوكرانيا تركت آثاراً عميقة، خصوصاً على الأطفال. أطباء النفس في غرب أوكرانيا يحاولون علاجهم من تلك الصدمات وإعادة التوازن لهم من جديد.

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