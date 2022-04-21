أوكرانيا: أطفال الحرب المصابون بصدمات نفسية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الحرب على أوكرانيا تركت آثاراً عميقة، خصوصاً على الأطفال. أطباء النفس في غرب أوكرانيا يحاولون علاجهم من تلك الصدمات وإعادة التوازن لهم من جديد.
نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.
هناك أوجه تشابه كبيرة بين التكتيكات العسكرية الروسية في سوريا والآن في أوكرانيا، كما تقول الخبيرة حنا نوت، التي تحدثت لـDW عن خمسة تكتيكات من ضمنها أسلوب الحرب المتسلسلة والتضليل الإعلامي، وحتى في أسلوب "الممرات الآمنة".
خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، انتشرت صور ومقاطع فيديو تزعم تحقيق أحد طرفي الصراع "انتصارا عسكريا". وفي هذا السياق، نٌشرت صور لطائرات مسيرة وقناصة لتأكيد النصر. لكن كيف يمكن التحقق من صحة هذه المزاعم؟ DW تقدم بعض النصائح.
استبقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، جولتها في دول البلطيق، لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، بالتأكيد على وقوف برلين إلى جانب حلفائها في المنطقة. وأكدت دعم بلادها "الحازم" لأوكرانيا بالمال والسلاح ضد الغزو الروسي.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول