أوكرانيا: أطفال الحرب المصابون بصدمات نفسية

خبيرة لـDW: تكتيكات روسيا في أوكرانيا تشبه ما طبقته في سوريا

هناك أوجه تشابه كبيرة بين التكتيكات العسكرية الروسية في سوريا والآن في أوكرانيا، كما تقول الخبيرة حنا نوت، التي تحدثت لـDW عن خمسة تكتيكات من ضمنها أسلوب الحرب المتسلسلة والتضليل الإعلامي، وحتى في أسلوب "الممرات الآمنة".