أوكرانيا: أضرار واسعة النطاق جراء هجوم روسي على أوديسا

استهدفت ضربات روسية منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا طالت على وجه الخصوص محيط مدينة اسماعيل على نهر الدانوب، على ما أفاد الحاكم المحلي أوليغ كيبر، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية نجحت في إسقاط 17 مسيّرة.

وأعلن كيبر اليوم الاثنين (الرابع من سبتمبر/أيلول 2023) عبر تلغرام أن "دفاعاتنا الجوية أسقطت 17 مسيرة، لكن للأسف وقعت كذلك ضربات". وأشار إلى "تضرر مستودعات ومباني إنتاج وآليات زراعية وتجهيزات شركات صناعية في عدة بلدات في محيط إسماعيل" جنوب غرب أوديسا قرب الحدود مع رومانيا. وأضاف أن "حرائق عدة اندلعت في المنطقة نتيجة سقوط حطام" المسيّرات المدمّرة، مشيرا إلى أن المنطقة تضم بنى تحتية مدنية. وقال الحاكم إن الهجوم استمر ثلاث ساعات ونصف ولم يتسبب بوقوع ضحايا.

و أفادت قيادة العمليات في جنوب أوكرانيا عن "هجوم ليلي كبير" بواسطة مسيرات على "بنى تحتية مدنية في منطقة الدانوب".

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام اليوم الاثنين إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة فوق منطقة كورسك الروسية أثناء الليل، مضيفة أن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين بعد منتصف الليل.

وذكرت الوزارة أن هجوم الطائرات المسيرة في منطقة كورسك على الحدود الغربية لأوكرانيا بدأ في حوالي الواحدة صباحا اليوم الاثنين (2200 بتوقيت جرينتش أمس الأحد).

ومنذ انسحابها من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في 2022 بوساطة الأمم المتحدة وتركيا وسمح بتصدير الحبوب بصورة آمنة من موانئ في جنوب أوكرانيا، كثّفت روسيا هجماتها على الدانوب والبحر الأسود، المنطقة التي تضم بنى تحتية وموانئ تستخدم لتخزين الحبوب وتصديرها.



التوترات في البحر الأسود تتصاعد بسرعة

وتقع واحدة من أكبر المحطات النووية الروسية على بعد أربعة كيلومترات من كورتشاتوف، لكن لم ترد أنباء عن تضرر المحطة أو استهدافها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام أنّ "طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت" ليل الأحد الاثنين "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود أربعة زوارق عسكريّة سريعة من طراز +ويلارد سي فورس+ أميركيّة الصنع (تحمل) مجموعات إنزال للقوّات المسلّحة الأوكرانيّة". وأشارت الوزارة إلى أن الزوارق كانت تتّجه نحو رأس طرخانكوت في غرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 بشكل مخالف للقانون الدولي.

وليس بالامكان التحقق من تصريحات طرفي الحرب من مصادر مستقلة.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز)