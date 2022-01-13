أوكرانيا: أشخاص عالقون بين الجبهات

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منذ ثماني سنوات والجيش الأوكراني يقاتل ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد. الحرب بالنسبة للسكان روتين يومي. دي دبليو تنقلنا إلى خط المواجهة بالقرب من دونيسك في منطقة دونباس حيث أصبحت الحرب بالنسبة لعدد من الأشخاص جزءًا من الحياة اليومية.
إذا ما وقع غزو روسي لأوكرانيا، فإن تركيا المجاورة سيكون لديها الكثير لتخسره. لهذا يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسط في هذا الملف الشائك. فما هي فرص نجاحه؟ وهل هو وسيط محايد في الأزمة؟
فيما أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى عدم وجود دلائل على تحرك روسيا في أوكرانيا، حذر مندوب روسيا في الأمم المتحدة من فرض عقوبات على بلاده التي سترد عليها. وأمريكا تجري مشاورات مع تركيا بشأن أوكرانيا.
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
كرر الرئيس الروسي بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ماكرون مطالب بلاده بالحصول على ضمانات أمنية ملزمة من أوروبا بشأن الأزمة في أوكرانيا، فيما أعلنت فرنسا أن الاتصال "أتاح التفاهم على ضرورة نزع فتيل التصعيد".
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