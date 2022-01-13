 أوكرانيا: أشخاص عالقون بين الجبهات | مراسلون حول العالم | DW | 04.02.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: أشخاص عالقون بين الجبهات

منذ ثماني سنوات والجيش الأوكراني يقاتل ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد. الحرب بالنسبة للسكان روتين يومي. دي دبليو تنقلنا إلى خط المواجهة بالقرب من دونيسك في منطقة دونباس حيث أصبحت الحرب بالنسبة لعدد من الأشخاص جزءًا من الحياة اليومية.

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