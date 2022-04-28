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أوكرانيا: أدلة على جرائم حرب

المحققون يستخرجون الجثث من مقابر جماعية لجمع أدلة على الفظائع المزعوم أنه قد ارتكبتها القوات الروسية. مراسل دي دبليو ماتياس بولينغر التقى إحدى الأمهات في بوروديانكا، وهي بلدة بالقرب من كييف، لم يعد ابنها إلى المنزل.