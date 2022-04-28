 أوكرانيا: أدلة على جرائم حرب | مراسلون حول العالم | DW | 20.05.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: أدلة على جرائم حرب

المحققون يستخرجون الجثث من مقابر جماعية لجمع أدلة على الفظائع المزعوم أنه قد ارتكبتها القوات الروسية. مراسل دي دبليو ماتياس بولينغر التقى إحدى الأمهات في بوروديانكا، وهي بلدة بالقرب من كييف، لم يعد ابنها إلى المنزل.

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SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Police members prepare to cover the body of a civilian, who according to the head of the village was killed by Russian soldiers amid Russia's invasion of Ukraine, after they exhumed him along with another body from a well at the fuel station in Buzova, Kyiv region, Ukraine April 10, 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

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Ein Ermittler eines internationalen Forensik-Teams trägt eine Weste mit der Aufschrift «War Crimes Prosecutor» («Ankläger für Kriegsverbrechen») und beginnt damit, neben Leichen aus einem Massengrab hinter der Kirche St. Andreas Beweise für Kriegsverbrechen zu sammeln. +++ dpa-Bildfunk +++

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