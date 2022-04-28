أوكرانيا: أدلة على جرائم حرب

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المحققون يستخرجون الجثث من مقابر جماعية لجمع أدلة على الفظائع المزعوم أنه قد ارتكبتها القوات الروسية. مراسل دي دبليو ماتياس بولينغر التقى إحدى الأمهات في بوروديانكا، وهي بلدة بالقرب من كييف، لم يعد ابنها إلى المنزل.
بدأت في كييف وقائع أول محاكمة لجندي روسي في كييف بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت حالات أخرى مما وصفته "جرائم حرب واضحة" ارتكبتها القوات الروسية في منطقتين بأوكرانيا.
اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب قالت إن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا. وشجبت المنظمة "استخدام روسيا غير القانوني للقوة باعتباره انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وعملًا عدوانيًا".
حذرت مسؤولة أمريكية من تقييمات تفيد بأن بوتين يعد لنزاع مطوّل في أوكرانيا، فيما وعدت وزيرة خارجية ألمانيا من كييف بأن تقدم بلادها دعماً كبيراً لأوكرانيا في جهود كشف ملابسات جرائم الحرب التي ارتكتبها القوات الروسية.
في إطار دعم كييف للتحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبها الجيش الروسي، أرسلت ألمانيا معدات بحث جنائي إلى أوكرانيا، كما تعتزم دعمها بخبرات فنية. وتستمر التحقيقات الألمانية بشأن هذه القضية والتي قد تساعد على الصعيد الدولي.
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