أوكرانيا: يوم الاستقلال في الخنادق

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لم يحتفل الأوكرانيون بمرور ثلاثين عامًا على استقلال بلادهم، وقد قضت الغالبية هذا اليوم في الملاجئ أو الخنادق على الجبهة. ومجريات الحرب لا تصب في مصلحة الأوكرانيين دائمًا، وهذا أمرٌ يعرفه الجنود الذين ينتظرون في الخنادق قبالة مدينة خيرسون منذ شهور.
استهدفت أوكرانيا قوات روسية تطلق النار على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار، ما يهدد بكارثة غير مسبوقة في القارة عجوز، وهي محطة سيطرت عليها القوات الروسية في بداية الحرب.
أكد الرئيس الألماني شتاينماير أن الحرب على اوكرانيا هي "حرب ضد وحدة أوروبا وقيمها" يأتي ذلك في وقت تدفع روسيا بالجزء الأكبر من قواتها في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا لمعركة خيرسون التي قد تكون حاسمة لتحديد مستقبل الحرب.
لايزال الغموض يلف مصير محاصيل الحبوب الأوكرانية، غداة وساطة تركية لتسهيل تصديرها، في حين يواصل الجيش الروسي قصفه شرق أوكرانيا وجنوبها. فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف جسر استراتيجي في خيرسون.
بعد ستة أشهر من بدء غزو بلاده لأوكرانيا، أمر الرئيس الروسي بوتين بزيادة عدد أفراد الجيش بواقع 137 ألف عسكري، أي بنسبة 10%، ليصل إلى مليونين. وتقول أوكرانيا إنها قتلت أو أصابت أكثر من 45 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب.
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