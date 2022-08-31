 أوكرانيا: يوم الاستقلال في الخنادق | مراسلون حول العالم | DW | 02.09.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: يوم الاستقلال في الخنادق

لم يحتفل الأوكرانيون بمرور ثلاثين عامًا على استقلال بلادهم، وقد قضت الغالبية هذا اليوم في الملاجئ أو الخنادق على الجبهة. ومجريات الحرب لا تصب في مصلحة الأوكرانيين دائمًا، وهذا أمرٌ يعرفه الجنود الذين ينتظرون في الخنادق قبالة مدينة خيرسون منذ شهور‫.‬

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