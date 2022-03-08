 أوكرانيات أكثر يعملن أثناء الحرب في وظائف ذكورية تقليدية | DW الأخبار | DW | 31.10.2022

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DW الأخبار

أوكرانيات أكثر يعملن أثناء الحرب في وظائف ذكورية تقليدية

منذ بضع سنوات فقط كانت الأوكرانيات يُمنعن من ممارسة وظائف معينة، مثل قيادة القطار. ولكن الآن مع الحرب، يتزايد عدد النساء اللواتي يقمن بأدوار جديدة ويواجهن نفس الأخطار التي يواجهها الرجال.

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