أوكرانيات أكثر يعملن أثناء الحرب في وظائف ذكورية تقليدية

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منذ بضع سنوات فقط كانت الأوكرانيات يُمنعن من ممارسة وظائف معينة، مثل قيادة القطار. ولكن الآن مع الحرب، يتزايد عدد النساء اللواتي يقمن بأدوار جديدة ويواجهن نفس الأخطار التي يواجهها الرجال.
ألقت زيارة المستشار أولاف شولتس إلى باريس الضوء على الخلافات العميقة بين ألمانيا وفرنسا في ظل المتغيرات التي فرضها العدوان الروسي على أوكرانيا. خلافات يراها خبراء مؤشرا قد يهدد تماسك التكتل الأوروبي مستقبلا.
في أوضح انتقاد منذ الغزو الروسي لبلاده، اتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي إسرائيل بـ"الحياد" حيال ما وصفه بـ"التحالف" الروسي الإيراني. زيلينسكي اتهم إيران بتزويد روسيا بنحو ألفي مسيرة وهو ما نفته طهران وموسكو على السواء.
دخل تصعيد العدوان الروسي على أوكرانيا مرحلة بالغة الخطورة وفق عدد من المعلقين الألمان والأوربيين. فما مصلحة بوتين في فرض الأحكام العرفية في المناطق المحتلة؟ وما هو موقف أوروبا في وقت يشتد فيه الخناق على الجيش الروسي.؟
عقب الهجمات الروسية على كييف باستخدام طائرات مسيرة إيرانية، جددت أوكرانيا طلبها من إسرائيل بمساعدات عسكرية، وهو ما يشكل معضلة لإسرائيل التي حافظت على حيادها حتى الآن تجاه هذه الحرب وطرفي الصراع.
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