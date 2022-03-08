أوكرانيات أكثر يعملن أثناء الحرب في وظائف ذكورية تقليدية

التصعيد الروسي في أوكرانيا يُدخل العالم في منعطف خطير

دخل تصعيد العدوان الروسي على أوكرانيا مرحلة بالغة الخطورة وفق عدد من المعلقين الألمان والأوربيين. فما مصلحة بوتين في فرض الأحكام العرفية في المناطق المحتلة؟ وما هو موقف أوروبا في وقت يشتد فيه الخناق على الجيش الروسي.؟