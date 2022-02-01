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أوكرانيا: توعية الأطفال بمخاطر الحرب

تخشى أوكرانيا منذ أشهر غزو القوات الروسية لأراضيها. في شرق البلاد على الخصوص، يعيش الناس في خوف دائم. ولكن حتى في كييف البعيدة، يستعد الناس لمخاطر هذه الحرب، وأيضا الأطفال‫.‬