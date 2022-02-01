أوكرانيا: توعية الأطفال بمخاطر الحرب

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تخشى أوكرانيا منذ أشهر غزو القوات الروسية لأراضيها. في شرق البلاد على الخصوص، يعيش الناس في خوف دائم. ولكن حتى في كييف البعيدة، يستعد الناس لمخاطر هذه الحرب، وأيضا الأطفال.
ترى روسيا "مؤشرات إيجابية" تلوح في الأفق لحل الأزمة الأوكرانية إثر زيارة الرئيس الفرنسي لكييف، التي رأت هي الأخرى وجود فرصة للدبلوماسية مع تشدديها على سعيها لفرض عقوبات على موسكو.
انتهت أحدث جولة محادثات بين أوكرانيا وروسيا، والتي تجري في برلين بوساطة ألمانية فرنسية، بدون نتيجة ملموسة، لكن كييف أكدت اتفاق الجانبين على مواصلة المحادثات. في حين دعا الرئيس الأمريكي مواطنيه لمغادة أوكرانيا.
يريد الرئيس التركي أردوغان أن تلعب بلاده دوراً وسيطاً في الأزمة الروسية الأوكرانية، فبعد لقائه مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، كرر أردوغان عرض بلاده استضافة قمة تجمع روسيا وأوكرانيا بالرغم من الجهود الأوروبية الدائرة.
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
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