 أوكرانيا: توعية الأطفال بمخاطر الحرب | مراسلون حول العالم | DW | 11.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

أوكرانيا: توعية الأطفال بمخاطر الحرب

تخشى أوكرانيا منذ أشهر غزو القوات الروسية لأراضيها. في شرق البلاد على الخصوص، يعيش الناس في خوف دائم. ولكن حتى في كييف البعيدة، يستعد الناس لمخاطر هذه الحرب، وأيضا الأطفال‫.‬

مشاهدة الفيديو 02:52

المزيد من المركز الإعلامي

تقوم بعض المدارس الاكرانية بإعداد الأطفال لسيناريوهات الحرب والمخاطر التي يمكن مواجهتها

المدارس الأوكرانية تعد الأطفال لهجوم عسكري محتمل 01.02.2022

ألمانيا: أين تم التخطيط للهولوكوست؟

ألمانيا: أين تم التخطيط للهولوكوست؟ 05.02.2022

تركيا: ارتفاع التضخم ولا حل في الأفق

تركيا: ارتفاع التضخم ولا حل في الأفق 04.02.2022

ألمانيا: التخطيط للهولوكوست؟

مراسلون حول العالم - ألمانيا: التخطيط للهولوكوست؟ 04.02.2022

المزيد مراسلون حول العالم

العالم هذا الأسبوع

مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع 11.02.2022

ألمانيا: ضحايا رجال الدين الكاثوليك

ألمانيا: ضحايا رجال الدين الكاثوليك 11.02.2022

الولايات المتحدة الأمريكية: لفت الأنظار إلى أوضاع الإيغور

الولايات المتحدة الأمريكية: لفت الأنظار إلى أوضاع الإيغور 11.02.2022

كولومبيا: أفراس النهر تهدد النظام البيئي 

كولومبيا: أفراس النهر تهدد النظام البيئي  11.02.2022

اقرأ أيضا

Ukrainian border guards patrol the border with Russia not far from Hoptivka village, Kharkiv region, Ukraine, Wednesday, Feb. 2, 2022. Russian President Vladimir Putin is accusing the U.S. and its allies of ignoring Russia's top security demands but says Moscow is willing to talk more to ease tensions over Ukraine. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

تفاؤل حذر في موسكو وكييف بقرب حلحلة الأزمة الأوكرانية 09.02.2022

ترى روسيا "مؤشرات إيجابية" تلوح في الأفق لحل الأزمة الأوكرانية إثر زيارة الرئيس الفرنسي لكييف، التي رأت هي الأخرى وجود فرصة للدبلوماسية مع تشدديها على سعيها لفرض عقوبات على موسكو.

>. (L-R): Jens Ploetner, aussenpolitischer Berater von Olaf Scholz, Emmanuel Bonne, Diplomatischer Berater von Emmanuel Macron, Dimitri Nikolajewitsch Kosa, Vize-Ministerpraesident der Regierung der Russischen Foederation, und Andrij Jermak, Leiter der Praesidialverwaltung des Ukrainischen Praesidenten Wolodymyr Selenskyj. Berlin, 10.02.2022

برلين- انتهاء جولة محادثات بين روسيا وأوكرانيا دون تقدم ملموس 11.02.2022

انتهت أحدث جولة محادثات بين أوكرانيا وروسيا، والتي تجري في برلين بوساطة ألمانية فرنسية، بدون نتيجة ملموسة، لكن كييف أكدت اتفاق الجانبين على مواصلة المحادثات. في حين دعا الرئيس الأمريكي مواطنيه لمغادة أوكرانيا.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy and Turkish President Tayyip Erdogan attend a welcoming ceremony at the Mariyinsky Palace in Kyiv, Ukraine February 3, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

أردوغان يعرض وساطة بين موسكو وكييف 04.02.2022

يريد الرئيس التركي أردوغان أن تلعب بلاده دوراً وسيطاً في الأزمة الروسية الأوكرانية، فبعد لقائه مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، كرر أردوغان عرض بلاده استضافة قمة تجمع روسيا وأوكرانيا بالرغم من الجهود الأوروبية الدائرة.

Panzer fahren während der Militärparade zur Feier des 30. Unabhängigkeitstages auf der Hauptstraße Chreschtschatyk entlang. +++ dpa-Bildfunk +++

مجلس الأمن يبحث الوضع بأوكرانيا وسط تلويح بعقوبات جديدة على موسكو 31.01.2022

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.