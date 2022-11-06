 أوكا، الكلب الطائر فوق جبال الألب | يوروماكس | DW | 13.11.2022

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يوروماكس

أوكا، الكلب الطائر فوق جبال الألب

يهوى الفرنسي أدريان نيسان وكلبه أوكا الطيران الشراعي فوق جبال الألب الفرنسية. وهما يقلعان بمظلتهما إذا سمحت الأحوال الجوية مرة كل أسبوع.

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