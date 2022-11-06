أوكا، الكلب الطائر فوق جبال الألب

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يهوى الفرنسي أدريان نيسان وكلبه أوكا الطيران الشراعي فوق جبال الألب الفرنسية. وهما يقلعان بمظلتهما إذا سمحت الأحوال الجوية مرة كل أسبوع.
في مخيم عشوائي على مساحة 300 متر مربع تقريباً، يعيش نحو 50 مهاجراً سودانياً، بعضهم منذ أكثر من عام، آملين أن يتمكنوا من العبور إلى المملكة المتحدة. مهاجر نيوز زار المنطقة، وتحدث مع المهاجرين وبعض المتطوعين.
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