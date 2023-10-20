أوقفوا الكاميرا! - مقاومة مخرجي أفلام في الكونغو للنظرة الأوروبية

الهولندي يوريس بوستيما توجه إلى الكونغو بحثا عن حقيقة صوره النمطية وللتغلب عليها من خلال معارفه في ذلك البلد.

يدرس فيلم "أوقفوا الكاميرا" الآليات الكامنة وراء وجهات النظر الغربية المنتشرة عن الكونغو والدول الإفريقية بشكل عام. الصحفية لي يويرا والمصور موغابو باريتيجيرا والمخرجة برناديت فيفويا هم من رواد الجيل الجديد في الكونغو الذين يرغبون في إظهار واقعهم الخاص بصورة مختلفة عن التصور الأحادي الجانب الذي يهيمن عليه الغرب لمنطقتهم، فيقدمون بكاميراتهم صورة بعيدة كل البعد عن الصور النمطية الغربية المليئة بالبؤس والعنف. فهل ستكون هناك طرق للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة وهل سيكون المخرج الغربي قادرا على سرد هذه القصة؟



في الوقت نفسه يصبح إنتاج الفيلم جزءًا من الفيلم. يشارك المشاهد في بحث المخرج يوريس بوستيما عن طريقة لإبراز وجهات النظر المختلفة ومواجهة أحكامه المسبقة، ولكن أيضًا لكشف التناقضات التي يعيشها أصدقاؤه وزملاؤه الكونغوليون أنفسهم في آرائهم وعملهم.

يفعل ذلك من خلال الدخول في حوار مع شباب غوما من جهة وإجراء حوار مع الصحفيين الغربيين والمنظمات غير الحكومية في غوما من جهة أخرى. يواجه المنتج المحلي غانزا بوروكو والمترجم كويني غايوس بوستيما بحقيقة تصوراته الغربية. بالإضافة إلى ذلك تعمل لي وزملاؤها مع منظمات غربية غير حكومية يستطيعون من خلال عملهم تأمين تكاليف معيشتهم. وهذا غالبا ما يضعهم في معضلة أيديولوجية.

"أوقفوا الكاميرا!" فيلم يكشف هيمنة النظرة الغربية على الكونغو وإفريقيا ويتساءل عن مدى تجذر هذه التصورات في قلوب الأوروبيين وعقولهم وما إذا كانت ناتجة عن الشعور بالذنب أو التفوق أو العنصرية.

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DW عربية

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