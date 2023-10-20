 أوقفوا الكاميرا! - مقاومة مخرجي أفلام في الكونغو للنظرة الأوروبية | تقارير جديدة | DW | 20.10.2023

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تقارير جديدة

أوقفوا الكاميرا! - مقاومة مخرجي أفلام في الكونغو للنظرة الأوروبية

xتنتشر العديد من الأحكام المسبقة في أوروبا حول إفريقيا والأفارقة، وهي أحكام يتبناها أيضًا إعلاميون وصانعو أفلام أوروبيون.

الفيلم الدعائي للريبورتاج: أوقفوا الكاميرا!

الهولندي يوريس بوستيما توجه إلى الكونغو بحثا عن حقيقة صوره النمطية وللتغلب عليها من خلال معارفه في ذلك البلد.

Macht die Kamera aus! - Filmschaffende im Kongo wehren sich gegen den europäischen Blick

يدرس فيلم "أوقفوا الكاميرا" الآليات الكامنة وراء وجهات النظر الغربية المنتشرة عن الكونغو والدول الإفريقية بشكل عام. الصحفية لي يويرا والمصور موغابو باريتيجيرا والمخرجة برناديت فيفويا هم من رواد الجيل الجديد في الكونغو الذين يرغبون في إظهار واقعهم الخاص بصورة مختلفة عن التصور الأحادي الجانب الذي يهيمن عليه الغرب لمنطقتهم، فيقدمون بكاميراتهم صورة بعيدة كل البعد عن الصور النمطية الغربية المليئة بالبؤس والعنف. فهل ستكون هناك طرق للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة وهل سيكون المخرج الغربي قادرا على سرد هذه القصة؟

Macht die Kamera aus! - Filmschaffende im Kongo wehren sich gegen den europäischen Blick


في الوقت نفسه يصبح إنتاج الفيلم جزءًا من الفيلم. يشارك المشاهد في بحث المخرج يوريس بوستيما عن طريقة لإبراز وجهات النظر المختلفة ومواجهة أحكامه المسبقة، ولكن أيضًا لكشف التناقضات التي يعيشها أصدقاؤه وزملاؤه الكونغوليون أنفسهم في آرائهم وعملهم.

Macht die Kamera aus! - Filmschaffende im Kongo wehren sich gegen den europäischen Blick

يفعل ذلك من خلال الدخول في حوار مع شباب غوما من جهة وإجراء حوار مع الصحفيين الغربيين والمنظمات غير الحكومية في غوما من جهة أخرى. يواجه المنتج المحلي غانزا بوروكو والمترجم كويني غايوس بوستيما بحقيقة تصوراته الغربية. بالإضافة إلى ذلك تعمل لي وزملاؤها مع منظمات غربية غير حكومية يستطيعون من خلال عملهم تأمين تكاليف معيشتهم. وهذا غالبا ما يضعهم في معضلة أيديولوجية.

Macht die Kamera aus! - Filmschaffende im Kongo wehren sich gegen den europäischen Blick

"أوقفوا الكاميرا!" فيلم يكشف هيمنة النظرة الغربية على الكونغو وإفريقيا ويتساءل عن مدى تجذر هذه التصورات في قلوب الأوروبيين وعقولهم وما إذا كانت ناتجة عن الشعور بالذنب أو التفوق أو العنصرية.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 23 أكتوبر/تشرين 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 23 أكتوبر/تشرين 2023 – 06:30 UTC
الإثنين 23 أكتوبر/تشرين 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين 2023 – 00:30 UTC
الخميس 26 أكتوبر/تشرين 2023 – 10:30 UTC
الخميس 26 أكتوبر/تشرين 2023 – 14:30 UTC
السبت 28 أكتوبر/تشرين 2023 - 04:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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الفيلم الدعائي للريبورتاج: أوقفوا الكاميرا!

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