أوقات عمل مرنة، وأسبوع من أربع أيام: عوامل تسهم في زيادة الانتاجية

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أكدت دراسات حديثة وخبراء في سوق العمل أن مبدأ ساعات العمل المرنة وجعل أيام العمل أربعة بدلا من خمسة يزيد من إنتاجية كثير من العاملين. وأثبتت شركات بدأت بالفعل في اعتماد ذلك، مدى فاعلية الدوام الجزئي.
أكد رئيس معهد اقتصادي في ألمانيا حاجة البلاد إلى مليون مهاجر لحل أزمة نقص العمالة الماهرة، بينما قالت خبيرة في لجنة "حكماء الاقتصاد" إن البلاد تحتاج 1,5 مليون مهاجر سنويًا للحفاظ على عدد القوة العاملة.
هناك ما لا يقل عن مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا، ولسد هذا النقص تعتزم الحكومة الألمانية جذب العمالة الماهرة من الخارج. مجلس الوزراء الألماني أقرّ مشروع "قانون هجرة العمالة الماهرة". فمن المستفيد منه؟
من المقرر أن تخفض تشيلي ساعات العمل الأسبوعية من 45 إلى 40 ساعة بعد موافقة البرلمان. ويأتي القرار في تناقض مع منظومة العمل في باقي دول أمريكا اللاتينية.
تعاني ألمانيا من عجز في العمالة الماهرة يخص سدس القطاعات المهنية، وفق دراسة أجرتها الوكالة الألمانية للعمل. الوكالة رصدت نقصا في 200 مهنة من أصل 1200 تم تقييمها عام 2022، وهو ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.
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