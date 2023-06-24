أوغندا: طاقة خضراء من مخلفات المحاصيل

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غالباً ما يكون تأمين الطاقة في مناطق إفريقيا الريفية ضعيف جداً أو غير موجود أصلا. أحد الحلول هو إنتاج محلي للطاقة الخضراء، كما في شمال أوغندا، حيث تعمل محطة صغيرة على توليد الطاقة من نفايات المزارع، وتزود المنازل والشركات بالطاقة المتجددة.
تعقد القمة الأمريكية-الأفريقية الثانية في واشنطن بمشاركة نحو خمسين وفدا من القارة السمراء. وستكون القضايا الأمنية والاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا على رأس جدول الأعمال. فيما يسعى القادة الأفارقة لشراكة أكثر عدلا.
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