 أوغندا: طاقة خضراء من مخلفات المحاصيل | عصر العولمة | DW | 24.06.2023

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عصر العولمة

أوغندا: طاقة خضراء من مخلفات المحاصيل

غالباً ما يكون تأمين الطاقة في مناطق إفريقيا الريفية ضعيف جداً أو غير موجود أصلا. أحد الحلول هو إنتاج محلي للطاقة الخضراء، كما في شمال أوغندا، حيث تعمل محطة صغيرة على توليد الطاقة من نفايات المزارع، وتزود المنازل والشركات بالطاقة المتجددة.

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