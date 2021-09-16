أوغندا: خطر الفقر بسبب تكاليف علاجات كورونا

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في ظل انتشار وباء كورونا باتت المستشفيات الحكومية الاوغندية ممتلئة عن أخرها. ومع ذلك، فإن 10٪ فقط من السكان هناك لديهم تأمين صحي. وعلاج كوفيد على الحساب الخاص مكلف، مما أرغم كثيرين على إلى رهن منازلهم أو أراضيهم ومواجهة تهديدات شبح الفقر.
في وقت تزداد فيه الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم مجدداً، حذرت منظمة الصحة العالمية من الإنهاء المبكر لتدابير احتواء الفيروس. وتنشغل الصين بتجهيز مستشفياتها لمواجهة ازدياد الإصابات بأوميكرون.
في نداء طارئ، دعت منظمة الصحة العالمية إلى توفير أكثر من 250 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في سوريا، مشيرة إلى أن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدة الصحية.
لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.
رغم ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات مدفوعاً بالأزمة الأوكرانية، لاتزال مجموعة "أوبك بلس" التي تشكل دول عربية عمودها الفقري ترفض زيادة الإنتاج لخفض الأسعار، وسط توقعات باستمرار الأسعار في الارتفاع.
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