 أوغندا: خطر الفقر بسبب تكاليف علاجات كورونا | DW الأخبار | DW | 17.03.2022

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أوغندا: خطر الفقر بسبب تكاليف علاجات كورونا

في ظل انتشار وباء كورونا باتت المستشفيات الحكومية الاوغندية ممتلئة عن أخرها. ومع ذلك، فإن 10٪ فقط من السكان هناك لديهم تأمين صحي. وعلاج كوفيد على الحساب الخاص مكلف، مما أرغم كثيرين على إلى رهن منازلهم أو أراضيهم ومواجهة تهديدات شبح الفقر.

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