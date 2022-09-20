أوغندا تعلن عن تفش جديد لفيروس إيبولا وأول حالة وفاة منذ 2019

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية عن تفش جديد لفيروس إيبولا في البلاد، بعد تسجيل حالة وفاة هي الأولى منذ سنين. وقالت السكرتيرة الدائمة لوزارة الصحة ديانا أتوين في تصريح صحفي إنه تم تسجيل حالة وفاة في منطقة موبيندي وسط البلاد.
شهدت أوغندا التي تشترك بحدود سهلة الاختراق مع جمهورية الكونغو الديموقراطية، عدة مرات تفشي مرض ايبولا في الماضي
سجلت وزارة الصحة الأوغندية اليوم الثلاثاء (20 أيلول/ سبتمبر 2022) أول حالة وفاة في البلاد نتيجة الإصابة بفيروس إيبولا شديد العدوى منذ عام 2019، معلنة تفشي المرض في منطقة موبيندي وسط البلاد.
وأضافت أن المصاب كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وآلام في البطن وكان يتقيأ دما. وكان قد تلقى علاجا في بادئ الأمر من الملاريا.
وقالت الوزارة عبر تويتر، مستخدمة اختصار لمرضفيروس الإيبولا(اي في دي) إن "الحالة مؤكدة لرجل يبلغ من العمر 24 عاما ظهرت عليه أعراض مرض فيروس الإيبولا وتوفي لاحقا".
من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان صدر في وقت سابق الثلاثاء إن رجلاً يبلغ من العمر 24 عامًا في موبيندي ثبتت إصابته ب"سلالة السودان النادرة نسبيا" من الفيروس.
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