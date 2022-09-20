 أوغندا تعلن عن تفش جديد لفيروس إيبولا وأول حالة وفاة منذ 2019 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.09.2022

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أوغندا تعلن عن تفش جديد لفيروس إيبولا وأول حالة وفاة منذ 2019

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية عن تفش جديد لفيروس إيبولا في البلاد، بعد تسجيل حالة وفاة هي الأولى منذ سنين. وقالت السكرتيرة الدائمة لوزارة الصحة ديانا أتوين في تصريح صحفي إنه تم تسجيل حالة وفاة في منطقة موبيندي وسط البلاد.

صورة من الأرشيف لمساعدين في مكافحة إيبولا في منطقة غولو بأوغندا عام 2000

شهدت أوغندا التي تشترك بحدود سهلة الاختراق مع جمهورية الكونغو الديموقراطية، عدة مرات تفشي مرض ايبولا في الماضي

سجلت وزارة الصحة الأوغندية اليوم الثلاثاء (20 أيلول/ سبتمبر 2022) أول حالة وفاة في البلاد نتيجة الإصابة بفيروس إيبولا شديد العدوى منذ عام 2019، معلنة تفشي المرض في منطقة موبيندي وسط البلاد.

مختارات

الفيروسات والأمراض الجديدة التي تظهر عادة في المناطق الاستوائية أصبحت تصل إلى أوروبا. في مختبر مشدد الحراسة بجزيرة ريمس على بحر البلطيق ، يحاول الباحثون توحيد الجهود لمحاربة الفيروسات الخطرة.

منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تجربة كبيرة في غينيا باختبار لقاح ضد وباء إيبولا بشكل يوفر حماية كبيرة من الإصابة بالفيروس. ومن المقرر أن تتولى شركة أمريكية تصنيع اللقاح وطرحه في الأسواق بداية من العام الجديد.

لأول مرة يتم تشخيص الإيبولا في بريطانيا، حيث نقلت اليوم الثلاثاء امرأة قادمة من سيراليون إلى مستشفى رويال فري بلندن، الذي يعد مركز علاج الإيبولا في بريطانيا، ونجح من قبل في علاج عامل إغاثة من سيراليون وإعادته إلى وطنه.

وأضافت أن المصاب كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وآلام في البطن وكان يتقيأ دما. وكان قد تلقى علاجا في بادئ الأمر من الملاريا.

وقالت الوزارة عبر تويتر، مستخدمة اختصار لمرضفيروس الإيبولا(اي في دي) إن "الحالة مؤكدة لرجل يبلغ من العمر 24 عاما  ظهرت عليه أعراض مرض فيروس الإيبولا وتوفي لاحقا".

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان صدر في وقت سابق الثلاثاء إن رجلاً يبلغ من العمر 24 عامًا في موبيندي ثبتت إصابته ب"سلالة السودان النادرة نسبيا" من الفيروس.

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