أوغندا تعلن عن تفش جديد لفيروس إيبولا وأول حالة وفاة منذ 2019

سجلت وزارة الصحة الأوغندية اليوم الثلاثاء (20 أيلول/ سبتمبر 2022) أول حالة وفاة في البلاد نتيجة الإصابة بفيروس إيبولا شديد العدوى منذ عام 2019، معلنة تفشي المرض في منطقة موبيندي وسط البلاد.

وأضافت أن المصاب كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وآلام في البطن وكان يتقيأ دما. وكان قد تلقى علاجا في بادئ الأمر من الملاريا.

وقالت الوزارة عبر تويتر، مستخدمة اختصار لمرضفيروس الإيبولا(اي في دي) إن "الحالة مؤكدة لرجل يبلغ من العمر 24 عاما ظهرت عليه أعراض مرض فيروس الإيبولا وتوفي لاحقا".

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان صدر في وقت سابق الثلاثاء إن رجلاً يبلغ من العمر 24 عامًا في موبيندي ثبتت إصابته ب"سلالة السودان النادرة نسبيا" من الفيروس.