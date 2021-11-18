 أوغندا: العلاج التقليدي لمواجهة كورونا | DW الأخبار | DW | 03.02.2022

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أوغندا: العلاج التقليدي لمواجهة كورونا

يعتقد كثيرون في أوغندا أن الأعشاب الطبية التقليدية مِن شأنها أن تكون دواءً ضد كورونا أيضًا. هيئة الدواء الأوغندية تريد أن تختبر بعضًا مِن هذه الأعشاب في تجربة سريرية.

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