أوغلو يزور السعودية .. أول مرة منذ مقتل خاشقجي

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الإثنين (10 مايو/ آيار 2021) إلى السعودية لإجراء محادثات، في أول زيارة من نوعها منذ قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2018.

تأتي الزيارة في وقت تحاول تركيا ردم الهوة مع خصومها الإقليميين، بما في ذلك مصر والسعودية.

جاءت الزيارة أيضاً في وقت تجددت فيه المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة.

وكتب وزير الخارجية التركي في تغريدة على تويتر "نحن موجودون في المملكة العربية السعودية بهدف البحث في علاقاتنا الثنائية ومناقشة القضايا ذات الشأن التي تهم منطقتنا، وعلى رأسها الاعتداءات على المسجد الأقصى واضطهاد الشعب الفلسطيني".

وتدهورت علاقات أنقرة والرياض بدرجة كبيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 على خلفية مقتل جمال خاشقجي الصحفي وكاتب المقالات في صحيفة "واشنطن بوست" والذي قُتل داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، حيث توجّه للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خطيبته التركية.

ولطّخ قتل خاشقجي واختفاء جثته سمعة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزجّ بالرياض في أزمة دبلوماسية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حينذاك إن الأوامر بقتل خاشقجي صدرت عن كبار المسؤولين السعوديين. كما حاكمت تركيا غيابياً مساعدَين مقرَّبين من ولي العهد السعودي إضافة إلى 24 مشتبها آخرين.

لكن تركيا تتخذ خطوات لإصلاح علاقتها مع السعودية التي تعد شريكا تجاريا مهماً. وتحدّث إردوغان الثلاثاء هاتفيا مع الملك سلمان، لكن لم تنشر تفاصيل المكالمة.

ع.ح./ع.خ. (أ ف ب، د ب ا)