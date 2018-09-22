أوغسبورغ يوقف قطار بايرن وشالكه يواصل السقوط

أوقف فريق أوغسبورغ مسلسل انتصارات مضيفه بايرن ميونيخ وتعادل معه 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء (25 أيلول/ سبتمبر 2018) في الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم بايرن ميونيخ بهدف سجله آريين روبين في الدقيقة 48 وتعادل أوغسبورغ بهدف سجله فيليكس غوتسه في الدقيقة 86، ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع أوغسبورغ رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر.

وكان بايرن قبل هذه المباراة قد فاز بالمباريات الأربع، التي خاضها في الدوري، بالإضافة إلى مباراة في كأس ألمانيا وأخرى في دوري أبطال أوروبا.

لاعبو أوغسبورغ يحتفلون بهدف التعادل مع بايرن ميونيخ في الجولة الخامسة من الدوري الألماني

وبالتوازي مع تلك المباراة كانت هناك مباراتان أخريان، حيث فاز هوفنهايم على هانوفر 3 / 1 رافعا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس مع توقف رصيد هانوفر عند نقطتين في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الأخرى فاز فرايبورغ على شالكه 1 / صفر، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع ويظل فريق شالكه بلا نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

وكانت مباريات الجولة الخامسة قد افتتحت عصر اليوم الثلاثاء بلقاء فيردر بريمن مع ضيفه هيرتا برلين، وارتقى فيردر بريمن مؤقتا إلى المركز الثاني بعدما ألحق بضيفه الخسارة الأولى هذا الموسم 3-1، حيث رفع بريمن، الذي لم يتعرض لأية خسارة في الدوري، رصيده إلى 11 نقطة.

لاعبو فيردر بريمن يرقصون بعد تسجيل هدفهم الثالث في مرمى هيرتا برلين

وتقام بقية مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني غدا الأربعاء فيواجه دوسلدورف جاره ليفركوزن، ويستضيف دورتموند فريق نورمبرغ، ويلتقي لايبزيغ مع ضيفه شتوتغارت، كما يحل فرانكفورت ضيفا على مونشنغلادباخ، ويستضيف ماينز فريق فولفسبورغ.

وفي العادة تفتتح مباريات جولات البوندسليغا يوم الجمعة وتستكمل يومي السبت والأحد غير أنها تشهد استثناء أحيانا فتقام وسط الأسبوع، فيما يعرف في عرف كرة القدم الألمانية بـ"الأسبوع الإنجليزي"، في تشبيه بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)