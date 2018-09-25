أوغسبورغ ينقذ حمامة "تائهة" ويخسر نقاط المباراة

يُعاني أوغسبورغ هذا الموسم من تذبذب واضح في المستوى، إذ خسر الفريق الألماني عدة نقاط في صراعه نحو ضمان مركز آمن في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وبلغة الأرقام تجرع أوغسبورغ مرارة الهزيمة في 8 مباريات، مقابل تعادله في 6 مباريات وفوزه في 3 فقط. ويحتل أوغسبورغ المرتبة الـ 15 في سبورة ترتيب "البوندسليغا" برصيد 15 نقطة مُبتعداً بـ4 نقاط فقط عن صاحب المركز الأخير نورنبورغ.

وانهزم أوغسبورغ الأحد ( 23 كانون الأول/ديسمبر 2018) أمام فولفسبورغ 3-2 في الجولة الـ17 من الدوري الألماني لكرة القدم. لكن رغم الخسارة تلقى لاعب يحمل قميص فولفسبورغ إشادة واسعة، بسبب لفتة إنسانية قام بها أثناء المباراة.

وأوضح موقع "شبورت بيلد" أنه في الدقيقة الـ 27 من اللقاء، تلقى لاعب أوغسبورغ كونستانتنوس ستافيلديس (25 عاماً) تصفيقات حارة من الجماهير، التي كانت تتابع اللقاء بسبب إنقاذه حمامة دخلت إلى أرضية الميدان.

وأضاف الموقع الألماني أن اللاعب اليوناني ستافيلديس أخذ الحمامة، التي ظلت طريقها ودخلت أرض الملعب، وأخرجها بكل أمان من المستطيل الأخضر.

وتابع موقع "شبورت بيلد" أن متوسط الميدان كونستانتنوس، عاد إلى أرضية المعلب على أمل مساعدة أوغسبورغ في إحراز هدف التعادل، غير أنه فشل في ذلك بعدما تمكن فولفسبورغ من تسجيل الهدف الثاني في الشوط الأول في المباراة، التي انتهب بخسارة أوغسبورغ أمام فولفسبورغ بـ3-2.