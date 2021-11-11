 أوغسبورغ يفجر مفاجأة ويفوز على بايرن ميونخ في البوندسليغا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

أوغسبورغ يفجر مفاجأة ويفوز على بايرن ميونخ في البوندسليغا

مفاجأة كبيرة فجرها فريق أوغسبورغ بتغلبه على فريق بايرن ميونخ العتيد 2 / 1 في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

جانب من مباراة أوغسبورغ وبايرن ميونخ

رفع أوغسبورغ بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر

فجر فريق أوغسبورغ مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على فريق بايرن ميونخ 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

مختارات

قال قائد نادي بروسيا دورتموند الألماني ماركو رويس إن فريقه قادر على انتزاع لقب الدوري هذا الموسم من العملاق البافاري، معترفاً أن مسيرة فريقه شابها بعض التعثر.

وتقدم أوغسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما مادس بيدرسين وأندريه هان في الدقيقتين 23 و36، ثم سجل بايرن ميونخ هدفا عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة .38

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد بايرن ميونخ عند 28 نقطة في صدارة الترتيب.

وقبل هذه المباراة، لم يفز أوغسبورغ على بايرن ميونخ إلا مرة واحدة فقط في آخر 20 مباراة.

وهذا هو الفوز الثالث لأوغسبورغ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في ثلاث، في المقابل تلقى بايرن ميونخ هزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في مباراة.

ع.ح./ع.Hج. (د ب أ)

  • Borussia Dortmund's Erling Haaland

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    إيرلينغ هالاند (21 عاما) - بوروسيا دورتموند

    يعد القنبلة النرويجية إيرلينغ هالاند واحدا من أفضل المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة إذ سجل 57 هدفا في 59 مباراة لصالح بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى نادي سالزبورغ النمساوي مطلع 2020. يتمتع هالاند بالسرعة والقوة إضافة إلى مهارة التسديد بالرأس وتحركه الذكي داخل المستطيل الأخضر. وقد كثرت الأقاويل عن انتقاله إلى برشلونة إلا أن بوروسيا دورتموند يؤكد أنه سيبقى في صفوفه هذا الموسم.

  • فلوريان فيرنز (18 عاما) - باير ليفركوزن

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    فلوريان فيرنز (18 عاما)- باير ليفركوزن

    السماء هي حدود جناح نادي باير ليفركوزن فلوريان فيرنز. رغم أنه لا يزال في بداية مشواره مع ليفركوزن إذ كانت مباراته الأولى مع النادي في مايو/ أيار العام الماضي، إلا أن فيرنز أصبح أصغر هداف في البوندسليغا على الإطلاق إذ أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونيخ بعد أسابيع قليلة من انضمامه. تتجاوز حصيلة فيرنز من الأهداف 12 هدفا خلال 36 مشاركة في البوندسليغا فيما يتوقع أن تزداد هذه الحصيلة خلال هذا الموسم.

  • جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

    بعد تألقه في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، انتقل بيلينغهام إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي ليحجز بعد وقت قصير مكانا أساسيا في صفوف ناديه الجديد إذ شارك في 46 مباراة في كافة المنافسات. يلعب بيلينغهام في مركز وسط الملعب ويُعرف بمثابرته وثقته في نقل الكرة داخل المستطيل الأخضر. ورغم صغر سنه إلا أنه يمتلك تاريخا جيدا إذ تدرج في فرق الناشئين بنادي بيرمنغهام سيتي الإنجليزي.

  • موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن

    بعد أن سجل سرعة قصوى بلغت 35.3 كيلومترا في الساعة، أصبح موسى ديابي أسرع لاعب في باير ليفركوزن ما يجعله سلاحا قويا لباير خلال الهجمات المرتدة. وقد صُقلت موهبته بشكل لافت منذ انتقاله من سان جيرمان في عام 2019 إذ أحرز 9 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في البوندسليغا وهو ما يؤكد على مهاراته الكروية. ويأمل موسى الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر في زيادة حصيلته من الأهداف خلال هذا الموسم.

  • جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

    يصلح تطبيق المثل الشعبي "أبن الوز عوام" على جيوفاني رينا، فهو نجل كلاوديو رينا لاعب الوسط السابق في ليفركوزن وفولفسبورغ وأيضا في المنتخب الأمريكي. ويبدو أن كرة القدم تجري في دم هذه الموهبة الكروية. تدرج لاعب خط الوسط جيوفاني رينا من صفوف الشباب في دورتموند ليصعد إلى الفريق الأول وكانت مباراته الأولى مع الفريق في يناير/ كانون الثاني ضد أوغسبورغ.

  • جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ

    لاعب وسط بايرن ميونيخ يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية. وقد تنازع الطرفان لضم هذا المهاجم الذي مثّل المنتخبين الألماني والإنجليزي على الصعيد الشبابي ليختار في نهاية المطاف تمثيل المانشافت قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020. يحظى اللاعب بإعجاب بايرن ميونيخ ومنذ ظهوره الأول مع النادي العام المنصرم، يلعب موسيالا بشكل منتظم في صفوف بطل البوندسليغا حيث يجد في زميله توماس مولر قدوة له.

  • سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت

    تمكن المهاجم الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا الذي كان اسمه في السابق سيلاس وامانجيتوكا من استيعاب طريقة لعب نادي شتوتغارت. منذ انضمامه من نادي باريس إف. سي. أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا عام 2019، سجل سيلاس لاعب الجناح 21 هدفا خلال في المرحلتين الماضيتين لمسابقة الدوري، ما ساعد فريقه شتوتغارت على التقدم قبل ان ينتهي به الأمر في المنطقة الوسط في البوندسليغا الموسم الماضي.

  • كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم

    عقب انضمامه إلى أكاديمية هوفنهايم في سن السابعة عشرة، تطور بومغارتنر كثيرا ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي. أحرز 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ما يمثل أداء قويا للاعب خط وسط مهاجم رغم أنه لا يزال في مقتبل العمر إذ لم يتجاوز عامه الـ 21. ويلعب بومغارتنر بانتظام في المنتخب النمساوي إذ شارك في 14 مباراة وأحرز اربعة أهداف لمنتخب بلاده.

  • يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند

    أثار اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو ضجة في عالم المستديرة ليصبح لاعبا من الطراز الأول حتى قبل ان يلعب في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقبل ذلك سجل يوسوفا 141 هدفا في 88 مباراة خلال لعبه في الفرق الشبابية لبوروسيا دورتموند. وبعد صعوده، حجز مقعدا أساسيا في صفوف بوروسيا دورتموند خاصة بعد أن أصبح أصغر هداف في البوندسليغا بعمر 16 عاما و 28 يومًا فقط في 15 مشاركة.

  • لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ

    انضم الظهير الأيسر نيتز إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبيل الموسم الجديد بعد تجربة احترافية كبيرة ورائعة مع هيرتا برلين حيث كان محطم ارقامه القياسية. يجيد نيتز قراءة الملعب بشكل جيد فضلا عن براعته في امتلاك الكرة لذا يعتبر نيتز واحدا من المواهب الكروية الواعدة في ألمانيا. ويتوقع أن يتحسن أداءه خلال مشاركاته في البوندسليغا سواء في جلادباخ أو في العاصمة. إعداد: إدوارد ماكامبريدج/ م.ع


مواضيع ذات صلة

KARL-HEINZ RUMMENIGGE DAS AKTUELLE SPORTSTUDIO ZDF MAINZ *** KARL HEINZ RUMMENIGGE THE CURRENT SPORTS STUDIO ZDF MAINZ PUBLICATIONxNOTxINxUSA

رومينيغه لمنتقدي الشراكة مع قطر: لقد حصلنا على أموال جيّدة 11.11.2021

تتكرر احتجاجات جماهير بايرن ميونيخ على أوضاع حقوق الإنسان في قطر وتوجه انتقادات لإدارة النادي بسبب علاقة الشراكة بين مؤسسات قطرية وبايرن. رئيس مجلس إدارة بايرن السابق كارل هاينز رومينيغيه يرد على المنتقدين، فماذا قال؟

Mainz' German midfielder Niklas Tauer (L) and Dortmund's Dutch forward Donyell Malen vie for the ball during the German first division Bundesliga football match BVB Borussia Dortmund v Mainz 05 in Dortmund, western Germany, on October 16, 2021. (Photo by Ina Fassbender / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

بوندسليغا- دورتموند يهزم ماينز ويتصدر الدوري "مؤقتا" 16.10.2021

تربع بوروسيا دورتموند على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم إثر فوزه على ضيفه ماينز 1/3. بذلك رفع دورتموند رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه باير ليفركوزن.

Dortmund's players celebrate the 2-1 goal scored by Dortmund's German forward Julian Brandt (hidden) during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and FC Augsburg in Dortmund, western Germany, on October 2, 2021. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by Ina Fassbender / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

بوندسليغا.. دورتموند يفوز على أوغسبورغ ويرتقي للمركز الثاني 02.10.2021

صعد بوروسيا دورتموند إلى المركز الثاني مؤقتا في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه أوغسبورغ ضمن منافسات المرحلة السابعة. ويعد هذا الفوز الثامن على التوالي لدورتموند على أرضه في مسابقة الدوري.